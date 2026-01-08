Доку за титлата: В момента не гледаме таблицата

Крилото на Манчестър Сити Жереми Доку коментира равенството 1:1 с Брайтън в 21-ия кръг на английската Висша лига.

„Домакинското равенство никога не е нещо хубаво. Не сме много щастливи и бихме предпочели три точки. В друг ден Сити щеше да вкара. Трябва да създадем наистина чисти положения. Ако бяхме, щеше да е съвсем различна история. Щяхме да спечелим последните три мача.

Надпревара за титлата? Ние всъщност не гледаме таблицата. Опитваме се да бъдем себе си и да вкарваме повече голове. В момента, след един гол, ни е малко трудно да вкараме втори и трети“, каза Доку, цитиран от Би Би Си.

Манчестър Сити има 43 точки и е втори в класирането на Висшата лига, на 5 пункта зад лидера Арсенал, който е с мач по-малко.

Снимки: Gettyimages