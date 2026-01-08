Шешко: За Ман Юнайтед предстоят велики неща

Нападателят Бенямин Шешко вярва, че „предстоят велики неща“, въпреки че Манчестър Юнайтед е без постоянен мениджър. Временно изпълняващият длъжността Дарън Флечър стартира с равенство 2:2 при визитата на Бърнли.

„Червените дяволи“ са в процес на вземане на решение за заместник на Рубен Аморим, след като прекратиха 14-месечното управление на португалеца след равенството 1:1 в неделя срещу Лийдс.

Едно от летните попълнения Бенямин Шешко заяви: „Определено. Мисля, че като цяло сме наистина страхотна група. Правим всичко възможно, за да се докажем всеки път. Просто трябва да продължим напред, да продължавам да натискаме, защото... мисля, че сме страхотни и, да, вярвам, че предстоят велики неща“.

Флетчър отново ще бъде временен мениджър за мача за Купата на ФА в неделя срещу Брайтън , тъй като разговорите с водещите кандидати Оле Гунар Солскяер и Майкъл Карик продължават.

