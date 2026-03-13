Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

От Иран отговориха на предупреждението на Доналд Тръмп националният им тим да стои далеч от Световното първенство, като вместо това призова отборът на САЩ да се оттегли от надпреварата. Всичко това е на фона на въоръжения конфликт между двете страни, в който участва и в Израел.

Министърът на спорта на Иран обяви в сряда, че „при никакви обстоятелства“ тимът не може да участва на Мондиала, въпреки настояването на президента на ФИФА Джани Инфантино, че Тръмп ще ги „приветства“. Впоследствие обаче американският президент заяви, че Иран не трябва да пътува за турнира „заради собствения си живот и безопасност“.

В публикация в Truth Social Тръмп написа: „Националният отбор по футбол на Иран е добре дошъл на Световното първенство, но наистина не вярвам, че е уместно да бъдат там, заради собствения им живот и безопасност.“

Иранският отбор отвърна на Тръмп със собствено изявление, в което се твърди, че те „не могат да бъдат отстранени“ от турнира. „Световното първенство е историческо и международно събитие, а негов организатор е ФИФА – не която и да е отделна държава“, се казва в позицията.

„Иранският национален отбор се класира за това събитие с авторитет и чрез поредни победи, превръщайки се в един от първите отбори, достигнали до този велик турнир. Със сигурност никой не може да отстрани иранския национален отбор от Световното първенство.“„По-скоро страната, която трябва да бъде отстранена, е тази, която просто носи титлата „домакин“, но няма способността да гарантира сигурност за отборите, участващи в това събитие.“

Световното първенство започва след по-малко от 100 дни - на 11 юни, като Съединените щати, Канада и Мексико са домакини. Иран проведе впечатляваща квалификационна кампания, оглавявайки и двете си групи и губейки само един от своите 16 мача.

При жребия през декември те бяха поставени в група G заедно с Белгия, Египет и Нова Зеландия. Първият им мач е срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис на 16 юни.

На иранските фенове вече е забранено да пътуват до Америка, въпреки че отборът им ще получи изключение. Но след изявлението на спортния министър Ахмад Донямали участието им е под сериозно съмнение.

В допълнение към коментарите на Донямали ръководителят на иранската футболна федерация Мехди Тадж заяви пред държавната информационна агенция WANA: „Кой разумен човек би изпратил националния отбор в такава ситуация?“