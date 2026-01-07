Популярни
Засега Уест Хам няма да уволнява Нуно Еспирито Санто

  • 7 яну 2026 | 17:07
  • 527
  • 0

Английският футболен клуб Уест Хам все още няма намерение да се разделя с мениджъра Нуно Еспирито Санто въпреки поредицата от лоши резултати, съобщава „Скай Спортс“. Очаква се португалецът да остане начело на „чуковете“ независимо от серията от 10 поредни мача без победа, в която се намират лондончани.

Уест Хсм допусна загуби и от двата си съперника на дъното на таблицата - Уулвърхамптън и Нотингам Форест. Въпреки това представянето при поражението с 1:2 от Форест бе прието като подобрение, а лондончани отстъпиха единствено заради спорна дузпа в 89-ата минута.

Тимът на Нуно Еспирито Санто се намира на 18-ата позиция във Висшата лига с 14 точки след 21 изиграни мача, на 7 пункта от спасителната зона.

Снимки: Imago

