Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев има ясно поставена цел, за да продължи да води тима и през следващия сезон. Спечелване на Купата на България или завършване на второ място в първенството ще осигурят оставане на 46-годишния специалист на поста му, твърди "Тема Спорт".

Както е известно, и двете биха означавали европейска квота за "армейците", които в две поредни кампании се разминаха с международно участие. Самият Янев също наскоро очерта завръщането на континенталната сцена като задължителна цел пред себе си и своите възпитаници. "Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа. Ако не го разберем, никой от нас няма място в отбора", заяви наставникът след победата с 1:0 над Ботев (Враца).

Янев се завърна начело на любимия отбор на 24 септември, след като преди това води именно врачани и с тях постигна равенство 1:1 у дома срещу "червените", на чиято скамейка беше временният треньор Валентин Илиев. По това време ЦСКА беше в дъното на класирането след най-слабия старт в историята си под ръководството на Душан Керкез.

Янев започна с равенства срещу Локо Сф (1:1) и Лудогорец (0:0), но след това изправи отбора на крака и оттогава насам ЦСКА спечели 15 от последните си 17 мача. Софиянци загубиха единствено срещу Черно море на "Тича" и Септември на "Васил Левски", а в турнира за Купата преодоляха последователно Севлиево, Локомотив (София) и ЦСКА 1948. По този начин тимът вече е на полуфиналната фаза в турнира, а в първенството е четвърти, но само на 1 точка от третия ЦСКА 1948 и на 4 от втория Лудогорец.

Спечелване на Купата на България би осигурило на ЦСКА участие в квалификациите на Лига Европа, докато втората позиция най-вероятно ще означава място в пресявките на Лигата на конференциите. Единственият вариант тя да праща в Лига Европа е, ако Лудогорец вдигне Купата. Това обаче би означавало настоящият лидер Левски да се свлече едва до третото място, което към момента изглежда невъзможно.

Янев е може би най-точният човек, от когото да се изисква да спечели Купата на България с ЦСКА, тъй като до момента има перфектен баланс от 14 победи в 14 мача начело на "армейците" в надпреварата. Той вдигна трофея с тима от "В" група през сезон 2015/16, а сега се е устремил в повтаряне на това постижение. На пътя на "червените" обаче е настоящият носител, победил именно ЦСКА във финала през миналия май, и това се явява най-голямото предизвикателство до момента за Янев.

На практика именно битката с разградчани на двата фронта до голяма степен ще определи съдбата на 46-годишния казанлъчанин. И първият сблъсък с тях е още тази събота за първенство на "Хювефарма Арена". ЦСКА изигра най-силния си мач за пролетта срещу Локо (София) и е длъжен да използва импулса срещу притиснатия до стената съперник.

Целта класиране за Европа без бараж е разбираема в Борисовата градина, предвид факта, че в последните два сезона "червените" се провалиха в директния спор за международно участие съответно срещу ЦСКА 1948 и Арда. Ако тимът се класира за евротурнирите, но не чрез второ място или спечелване на Купата, това няма да означава сигурна раздяла с Янев.