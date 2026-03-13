Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

Локомотив (София) и Славия играят при 0:0 един срещу друг в интригуващ двубой от 26-ия кръг на efbet Лига.

"Железничарите" продължават да редуват силни и слаби игри, а към момента заемат 10-ата позиция в класирането. Отборът на Ратко Достанич започна да намира верния път - след четирите поредни загуби на старта на пролетния полусезон, "белите" записаха две категорични победи - срещу Берое (3:0) и Спартак Варна (4:0), и се изкачиха до седмото място. Гостите ще бъдат пределно мотивирани да прибавят нови 3 точки към актива си, но момчетата на Станислав Генчев също искат да зарадват своите фенове. Последният мач между двата тима завърши с успех за Славия с 2:0 в "Овча купел".

Срещата започна равностойно, но първата опасност бе в полза на домакините. В деветата минута на мача Кауе Карусо се оказа на добра позиция в наказателното поле, но ударът му бе избит с рефлекс от Леви Нтумба.

Малко по-късно гредата спаси гостите от попадение във вратата им, след като Райън Бидуга се оказа в наказателното поле и засече с глава топката, но стълбът спаси стража на "белите".

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 42. Нейчев, 91. Бидунга, 31. Станоев, 22. Даскалов, 64. Янков, 5. Дост, 7. Делев, 29. Аралица, 77. Карусо

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 87. Фераресо, 15. Малембана, 4. Савич, 24. Марин, 5. Шопов, 73. Минчев, 13. Стефанов, 18. Балов, 77. Стоев, 10. Гермуш