  Sportal.bg
  3. Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

  • 13 март 2026 | 18:58
Локомотив (София) и Славия играят при 0:0 един срещу друг в интригуващ двубой от 26-ия кръг на efbet Лига.

"Железничарите" продължават да редуват силни и слаби игри, а към момента заемат 10-ата позиция в класирането. Отборът на Ратко Достанич започна да намира верния път - след четирите поредни загуби на старта на пролетния полусезон, "белите" записаха две категорични победи - срещу Берое (3:0) и Спартак Варна (4:0), и се изкачиха до седмото място. Гостите ще бъдат пределно мотивирани да прибавят нови 3 точки към актива си, но момчетата на Станислав Генчев също искат да зарадват своите фенове. Последният мач между двата тима завърши с успех за Славия с 2:0 в "Овча купел".

Срещата започна равностойно, но първата опасност бе в полза на домакините. В деветата минута на мача Кауе Карусо се оказа на добра позиция в наказателното поле, но ударът му бе избит с рефлекс от Леви Нтумба.

Малко по-късно гредата спаси гостите от попадение във вратата им, след като Райън Бидуга се оказа в наказателното поле и засече с глава топката, но стълбът спаси стража на "белите".

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0 СЛАВИЯ

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 42. Нейчев, 91. Бидунга, 31. Станоев, 22. Даскалов, 64. Янков, 5. Дост, 7. Делев, 29. Аралица, 77. Карусо

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 87. Фераресо, 15. Малембана, 4. Савич, 24. Марин, 5. Шопов, 73. Минчев, 13. Стефанов, 18. Балов, 77. Стоев, 10. Гермуш

Още от БГ Футбол

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 12983
  • 14
В Исперих чакат 1000 души на мач

  • 13 март 2026 | 16:28
  • 746
  • 1
Елитен португалски тим си хареса нападател на Черно море

  • 13 март 2026 | 16:17
  • 1375
  • 2
Бербатов изпрати конкретни предложения до трима министри

  • 13 март 2026 | 15:38
  • 914
  • 3
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 19631
  • 47
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 15460
  • 15
Виж всички

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 12983
  • 14
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 19631
  • 47
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 15460
  • 15
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 41923
  • 100
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 20480
  • 35