Фамозен Игор Тиаго изведе Брентфорд до победа срещу новак и постави рекорд

Отборът на Брентфорд продължи с отличното си представяне този сезон и стигна до успех с 3:0 в домакинството на новака Съндърланд в срещата от 21-вия кръг на английската Премиър лийг. Основна роля за успеха на лондончани имаше бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго, който вкара две от попаденията (30', 65’). След него веднъж се разписа и Йегор Ярмолюк (76’).

Трите точки изкачиха „пчеличките“ временно на 5-ата позиция пред Челси и Манчестър Юнайтед, които стартираха малко по-късно своите мачове от междинния кръг на Острова. Те се доближиха и временно на точка от четвъртия Ливърпул, който играе утре срещу лидера Арсенал. Въпреки поражението „черните котки“ изненадващо остават в близост до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, въпреки че вече сезонът бе предполовен и никой не очакваше, че новаците ще бъдат толкова напред в класирането в такъв напреднал етап от кампанията.

Домакините имаха претенции за дузпа в 7-ата минута, но главният съдия Матю Донахю ги подмина и остави играта да продължи.

В следващите минути „черните котки“ установиха контрол, но качествените положения създаваха техните съперници. Така в средата на полувремето Игор Тиаго прибра подаване в пеналтерията и стреля коварно встрани от дясната греда.

При следващата опасност обаче прошка нямаше и половин час след началото Игор Тиаго поведе своите към победата.

Чак в края на полувремето гостите направиха нещо малко по-интересно и си спечелиха корнер след шут на Брайън Броби.

През втората част гостите от Съндърланд продължиха да търсят изравняването и Ендзо Льо Фи създаде най-смислената атака за своите до този момент, стреляйки на сантиметри от напречната греда.

Десетина минути по-късно „черните котки“ направиха и нещо непростимо. Кристофер Айер от „пчеличките“ извърши лековато нарушение в собственото си наказателно поле и реферът Матю Донахю посочи бялата точка в полза на гостите. С изпълнението се зае Ендзо Льо Фи, но той отново разочарова и в 60-ата минута пропусна дузпа.

Така логичното се случи и след като играчите на Съндърланд не успяха да вкарат попадение, инкасираха такова. Шаде комбинира с Тиаго и головата машина на лондончани покачи. Това бе и общо 16-ият гол на бразилеца от началото на сезона, като той се превърна в играча от родината си с най-много попадения в рамките на една футболна кампания.

В 71-вата минута бившият футболист на Лудогорец можеше и да оформи хеттрика си, но този път стражът Робин Руфс спаси и запази интригата. 120 секунди по-късно обаче нямаше същия късмет и Йегор Ярмолюк чукна топката в мрежата почти от голлинията, след като тя попадна в краката му от щастлив рикошет, правейки преднината на своите класическа.

С това всякаква интрига умря и мачът просто се доиграваше, като в добавеното време Рийс Нелсън пропусна възможността да направи победата разгромна.

През уикенда и двата тима ще имат изяви в турнира за ФА Къп. Там Игор Тиаго и компания ще играят срещу втородивизионния Шефилд Уензди, докато Съндърланд ще има елитен съперник в лицето на Евертън. И двата мача ще се изиграят на 10-и януари (събота).