Реал Мадрид планира мащабна селекция, основната цел е Витиня

  • 13 март 2026 | 21:41
Ръководството на Реал Мадрид има амбициозен план за подсилване на състава, като цели привличането на шестима нови футболисти. Според информация на Кадена СЕР, клубът се стреми да подсили почти всяка зона на терена.

В трансферния списък на кралския клуб влизат краен и централен защитник, опорен халф, плеймейкър, дясно крило и централен нападател.

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

Основна цел за лятото е португалският халф на Пари Сен Жермен Витиня. Той обаче неотдавна заяви, че на този етап не планира да си тръгва от френския гранд.

В същото време, привличането на нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд е определяно като „далечна мечта“ за Реал Мадрид.

Снимки: Imago

