Кметът на Рим: Ще изградим един от най-красивите стадиони в света

Днес Рома предприе голяма стъпка по пътя към изграждането на свой нов клубен стадион, след като градската управа на Рим одобри проекта на “вълците” за изграждането на 60-хилядно съоръжение в района “Пиетралата”, което да може да приеме мачове от Евро 2032.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери изрази своето въодушевление относно успешния вот на проекта. “Днес е исторически ден не само за феновете, но за всички римляни. Нямаме търпение да реализираме проекта за стадиона. Рим ще има модерен стадион, който ще бъде интегриран в градската структура, а също така ще донесе нови зелени площи на града. Днес ние сме сигурни, че ще постигнем нашата цел за модерно съоръжение. Това ще бъде един от най-красивите стадиони в света и ще се ангажираме с модернизирането на част от него. Рома ще създаде паркове, като те ще бъдат поддържани и ръководени от клуба, но ще са отворени за всички граждани.

Стадионът ще има най-голямата трибуна в света, с технологии и иновации, но също така и със стилистичното качество, което ще го направи уникален. Съоръженията са ключови за качеството на спортното преживяване и за финансовата устойчивост на клубовете ни, които се състезават в Европа. Очакваме изграждането да започне през 2027-а. Благодаря на семейство Фридкин за техния ангажимент. Това е приоритет, който включва инвестиции за милиарди, за да дадем на Рим един от най-красивите стадиони в света и да създадем паркове и обществени места, отворени за всички граждани”, заяви той пред италианските медии.