Кметът на Рим: Ще изградим един от най-красивите стадиони в света

Днес Рома предприе голяма стъпка по пътя към изграждането на свой нов клубен стадион, след като градската управа на Рим одобри проекта на “вълците” за изграждането на 60-хилядно съоръжение в района “Пиетралата”, което да може да приеме мачове от Евро 2032.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери изрази своето въодушевление относно успешния вот на проекта. “Днес е исторически ден не само за феновете, но за всички римляни. Нямаме търпение да реализираме проекта за стадиона. Рим ще има модерен стадион, който ще бъде интегриран в градската структура, а също така ще донесе нови зелени площи на града. Днес ние сме сигурни, че ще постигнем нашата цел за модерно съоръжение. Това ще бъде един от най-красивите стадиони в света и ще се ангажираме с модернизирането на част от него. Рома ще създаде паркове, като те ще бъдат поддържани и ръководени от клуба, но ще са отворени за всички граждани.

Стадионът ще има най-голямата трибуна в света, с технологии и иновации, но също така и със стилистичното качество, което ще го направи уникален. Съоръженията са ключови за качеството на спортното преживяване и за финансовата устойчивост на клубовете ни, които се състезават в Европа. Очакваме изграждането да започне през 2027-а. Благодаря на семейство Фридкин за техния ангажимент. Това е приоритет, който включва инвестиции за милиарди, за да дадем на Рим един от най-красивите стадиони в света и да създадем паркове и обществени места, отворени за всички граждани”, заяви той пред италианските медии.

Още от Футбол свят

Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи

Реал Мадрид без Менди и в Манчестър

Реал Мадрид без Менди и в Манчестър

  • 13 март 2026 | 16:46
  • 1017
  • 0
Карик: След първата загуба усещането е малко по-различно

Карик: След първата загуба усещането е малко по-различно

  • 13 март 2026 | 16:29
  • 2254
  • 1
Борусия (Дортмунд) се разделя с Никлас Зюле и халф в края на сезона

Борусия (Дортмунд) се разделя с Никлас Зюле и халф в края на сезона

  • 13 март 2026 | 16:09
  • 1566
  • 2
Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

  • 13 март 2026 | 15:58
  • 1045
  • 4
Росиниър за новия договор на Джеймс, инцидента с Педро Нето и възможния обрат срещу ПСЖ

Росиниър за новия договор на Джеймс, инцидента с Педро Нето и възможния обрат срещу ПСЖ

  • 13 март 2026 | 15:35
  • 1216
  • 0
Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:50
  • 17305
  • 96
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 22987
  • 31
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 27230
  • 64
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 21295
  • 28
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 50786
  • 118
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 25481
  • 43