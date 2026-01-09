Артета: Изиграхме две коренно различни полувремена

Мениджърът на Арсенал Микел Артета прие философски равенството 0:0 с Ливърпул в дербито на 19-ия кръг на Премиър лийг.

„Знаем, че разликите в такива мачове са минимални. Мисля, че изиграхме две коренно различни полувремена.

Първото, в което имахме пълна доминация и създадохме отлични ситуации с футболисти почти в малкото наказателно поле, готови да завършат атаката, но не намирахме последния пас, за да вкараме гол. Второто полувреме беше малко повече борба. В подобни мачове са нужни моменти на индивидуална магия – на „Анфийлд“ Собослай го направи и те спечелиха, а днес това не се случи. Но когато не можеш да спечелиш, не трябва и да губиш. Имахме моменти, в които разполагахме с правилното позиционно предимство, за да ги нараним сериозно, но когато стигахме до тези зони, ни липсваше качество при избора на пас към съотборник", заяви Артета.

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

„Идваме от много изтощителен график. Изиграхме шест мача през този коледен период и излизаме от него в много силна позиция“, допълни испанецът.

Той бе попитан и за ситуацията, при която Габриел Мартинели избута Конър Брадли извън терена.

„Вероятно той не е разбрал, защото познавайки Габи, там няма никакво умишлено намерение. Не знам какво е състоянието на Конър, надявам се да не е нищо лошо, но е очевидно, че Габи не е имал намерение да му причини нищо лошо“, убеден е специалистът.

Снимки: Gettyimages