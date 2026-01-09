Популярни
Артета: Изиграхме две коренно различни полувремена

  • 9 яну 2026 | 01:54
Мениджърът на Арсенал Микел Артета прие философски равенството 0:0 с Ливърпул в дербито на 19-ия кръг на Премиър лийг.

„Знаем, че разликите в такива мачове са минимални. Мисля, че изиграхме две коренно различни полувремена.

Първото, в което имахме пълна доминация и създадохме отлични ситуации с футболисти почти в малкото наказателно поле, готови да завършат атаката, но не намирахме последния пас, за да вкараме гол. Второто полувреме беше малко повече борба. В подобни мачове са нужни моменти на индивидуална магия – на „Анфийлд“ Собослай го направи и те спечелиха, а днес това не се случи. Но когато не можеш да спечелиш, не трябва и да губиш. Имахме моменти, в които разполагахме с правилното позиционно предимство, за да ги нараним сериозно, но когато стигахме до тези зони, ни липсваше качество при избора на пас към съотборник", заяви Артета.

„Идваме от много изтощителен график. Изиграхме шест мача през този коледен период и излизаме от него в много силна позиция“, допълни испанецът.

Той бе попитан и за ситуацията, при която Габриел Мартинели избута Конър Брадли извън терена.

„Вероятно той не е разбрал, защото познавайки Габи, там няма никакво умишлено намерение. Не знам какво е състоянието на Конър, надявам се да не е нищо лошо, но е очевидно, че Габи не е имал намерение да му причини нищо лошо“, убеден е специалистът.

Снимки: Gettyimages

