Девет от Евертън стигнаха до точка срещу последния

  • 8 яну 2026 | 00:54
  • 282
  • 0

Евертън и Уулвърхамптън завършиха наравно 1:1 в мач от 21-ия кръг на Премиър лийг. Майкъл Кийн (17’) откри резултата в полза на “карамелите” но Матеус Мане (69’) донесе точката за момчетата на Роб Едуардс. Домакините пък завършиха с двама човека по-малко, тъй като в последните десет минути бяха изгонени именно голмайстора Кийн (83’), който напусна след директен червен картон, както и Джак Грийлиш (90’), отстранен след два жълти картона.

Срещата започна отлично за възпитаниците на Дейвид Мойс, които успяха да поведат след малко повече от четвърт час игра. Лошо изчистване на отбраната на Уулвс даде възможност на оставения напълно непокрит Тим Ирогбунам да стреля, но кълбото бе отклонено от Майкъл Кийн, който отклони в мрежата. Футболистите в синьо можеха да увеличат преднината си до края на първата част, когато с пропуски се отличиха отново Кийн и Джеймс Гарнър.

След почивката тимът на Уулвърхамптън опита да потърси попадението и това се случи в 69-ата минута, когато Матеус Мане изскочи от втора позиция, пое кълбото и реализира с десния крак. В 83-ата минута Майкъл Кийн бе изгонен с директен червен картон, който изглеждаше доста пресилен след преглед на повторенията, но реферът не промени решението си. Ситуацията за Евертън стана още по-лоша в последната минута на редовното време, когато Грийлиш пък бе отстранен за иронични ръкопляскания към рефера, но равенството в крайна сметка се запази, а двата тима разделиха точките.

С това равенство възпитаниците на Дейвид Мойс заемат 12-ото място в класирането. Уулвърхамптън продължава да е на дъното на подреждането в Премиър лийг.

