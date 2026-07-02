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Хронологията на един провал: Как Нагелсман загуби съблекалнята на Германия?

  • 2 юли 2026 | 16:36
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Германските медии продължават надълго и нашироко да анализират фиаското на Бундестима на Мондиал 2026. Отпадането с дузпи от Парагвай още на 1/16-финалите отприщи истинска лавина от негативни реакции в Германия, а уволнението на селекционера Юлиан Нагелсман изглежда едва ли не като свършен факт, макар и все още да не е официализирано.

В подробен материал “Билд” разкрива подробности от кухнята на отбора и лошия климат, който се е създал в Бундестима - противно на изявленията на играчи и треньор, че всичко е наред.

Нойер и Бауман

Вратарят Оливер Бауман, който измъкна квалификациите за Световното първенство, беше държан в убеждението до последния момент, че ще е номер 1 и на Мондиала. Вместо това обаче Юлиан Нагелсман реши да върне като титуляр ветерана Мануел Нойер - който имаше както страхотни, така и доста колебливи изяви в иначе отличния сезон на Байерн (Мюнхен).

Бауман е научил, че ще бъде резерва  в телевизионно интервю, а не първоначално лично от Нагелсман, което е създало напрежение. Вратарят на Хофенхайм не получи шанс дори и в третия мач от групата с Еквадор, когато Германия вече си бе осигурила класиране към елиминациите. Нойер пък не успя да запази нито една чиста мрежа.

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Казусът “Ундав”

Дениз Ундав, който с головете си и в приятелските мачове, и на Мондиала, се понрави много на феновете, не беше допуснат в стартовия състав чак до последния злощастен мач с Парагвай - където в интерес на истината не се отличи особено. Решението на Нагелсман да не му дава шанс така и не е комуникирано с отбора, като играчите разбират за това по време на пресконференциите на треньора - нещо, което също не е възприето добре

Странен подбор на състав и решения

Първоначално от Нагелсман беше обявено, че на Световното първенство ще отидат само играчи, които редовно играят в клубовете си. По-късно обаче ситуацията се обърна – резервата в Байерн Леон Горетцка изведнъж беше счетен за почти сигурен избор и наистина попадна в състава. Халфът на Борусия (Дортмунд) Феликс Нмеча пък първо бе публично отписан, но в крайна сметка все пак получи своя шанс.

Освен това на таланта на Кьолн Саид Ел Мала е било обещано, че ще бъде първият допълнително повикан играч в случай на контузия - каквато се случи с младия талант на Байерн Ленарт Карл. В крайна сметка обаче треньорът реши друго и извика 20-годишния вътрешен халф на РБ Лайпциг Асан Уедраого, който така и не записа мач.

Въпреки че Нагелсман многократно подчертаваше колко важна е сплотеността на отбора, в мача срещу Еквадор в 60-ата минута той напълно се отклони от концепцията си и изненадващо пусна на терена четирима неизпитани резерви.

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Позицията на Кимих

Йошуа Кимих, който направи отличен сезон в Байерн в двойка с Александър Павлович в средата на терена, беше преместен от позицията на дефанзивен халф на десен бек. А отборът така и нямаше подходяща алтернатива за тази позиция. В резултат на това на тази позиция срещу Парагвай трябваше да се включи Валдемар Антон, а Кимих най-после бе преместен в средата на терена. Твърде малко, твърде късно.

Лагерът в Северна Каролина

Играчите също са се оплаквали от „смъртоносно скучния“ тренировъчен лагер във Уинстън-Салем в щата Северна Каролина. Чувствали се изолирани и без нищо за правене, като си спомнят атмосферата в хотела в Чикаго, където бяха отседнали преди това - и разликата е била чувствителна.

Лоша комуникация

Най-лошото от всичко: мълчалив национален селекционер. „Треньорът не ми говори“ —  споделил е анонимно пред “Билд” повече от един играч, като въпросният е чакал напразно месеци наред Нагелсман да се свърже с него.

Германският наставник почти не говорил с някои играчи, а част от тях не бяха получавали никакво съобщение от него в продължение на месеци и дори не знаеха дали изобщо ще отидат на Световното първенство. Извън отборните събирания Нагелсман поддържаше само много ограничен контакт с редица футболисти, а индивидуалните разговори се провеждали изключително рядко.

Според “Билд” Нагелсман почти не е общувал с играчите си на базата на тима и е прекарвал времето си само със своите асистенти и съпругата си Лена - чието присъствие там също е дразнило играчите.

Перфектната буря

Могат да се добавят и други причини като учудващата вяра на младия треньор в Льорой Сане, който въпреки недобрите си игри неизменно стартираше като титуляр и в четирите мача на Мондиала. Както и това, че Нагелсман така и не успя да използва максимално добре Флориан Виртц и Джамал Мусиала - които и без това не бяха в перфектна форма.

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Като добавим и неприятните контузии Серж Гнабри и Ленарт Карл още преди Мондиала, както и на Нико Шлотербек след мача с Кот д’Ивоар, получава се “перфектната буря”, която и доведе до срамното отпадане на Германия.

Упоритост, провали в комуникацията, хаос в планирането на състава — тази поредица от грешки прилича на учебник за това как НЕ трябва да се ръководи отбор, заключава “Билд”.

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