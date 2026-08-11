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  3. Веласкес: Постигнахме нещо брутално

Веласкес: Постигнахме нещо брутално

  • 11 авг 2026 | 20:25
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от класирането на “сините” в плейофите на Шампионската лига. Специалистът подчерта, че успехът на Кайрат не е дошъл лесно, но е бил много ценен.

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“Много труден мач бе днес. По различен начин стоя Кайрат днес от мача в София. Но това бе нормално, защото трябваше да обръщат резултата. Заслужена победа за нас. Имахме възможности да затворим мача с втори гол. Имаше и моменти, в които страдахме и трябваше да поправяме някои неща към края на първата част. През второто полувреме успявахме да задържим топката в правилните моменти. Появи се и положение, което можеше да затвори мача. Успяхме да преодолеем много важна фаза. Постигнахме нещо брутално да се класираме в основната фаза на Лига Европа. Не беше никак лесно, защото трябваше да променяме някои неща. Преди мача в съблекалнята си казахме, че температурата няма значение”, каза Веласкес.

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