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Рома променя условията за трансфера на Мора

  • 12 авг 2026 | 03:54
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Рома променя условията за трансфера на Мора

Рома отново промени формулата на своята оферта за Родриго Мора. „Джалоросите“ предлагат за наем на младока от Порто 7 млн. евро с опция за закупуване, която може да стане задължителна, на стойност 43 млн. евро.

Самият футболист е нетърпелив да премине в отбор, където ще може да играе редовно. Неговият стил не се вписва особено с разбиранията на треньора на "драконите" Франческо Фариоли.

Рома и Порто са се договорили за Мора
Рома и Порто са се договорили за Мора

Основният проблем пред двата клуба е намирането на схема и график за плащане на общата сума от 50 млн. евро, които да удовлетворят всички страни.

Първоначално беше постигнато споразумение за 25 млн. евро, покриващи 50% от правата на играча, с опция за закупуване на останалия дял в края на сезона за още 25 млн. евро. Тази вечер обаче „Скай Спорт Италия“ информира, че нещата отново са се променили и се прилага различен подход. Според новите условия, Рома ще плати 7 млн. евро, за да вземе Мора под наем за един сезон, с опция за закупуване за още 43 млн. евро през юни 2027 г.

Порто отхвърли първата оферта на Рома за Мора
Порто отхвърли първата оферта на Рома за Мора

Тази опция може да се превърне в задължителна при изпълнение на определени условия, свързани както с отборните цели, например класиране за европейските турнири, така и с броя изиграни мачове от Мора.

По този начин Рома няма да има задължението да похарчи поне 25 млн. евро, без да е ясно дали ще направи трансфера постоянен. Проблемът тук е, че и двата клуба искат да имат определени гаранции за това как ще се развие сделката през следващото лято. Това означава също, че Рома не желае да позволи на Порто да включи клауза за обратно откупуване като част от споразумението.

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Снимки: Gettyimages

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