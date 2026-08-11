Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

Левски ще се изправи срещу гръцкия шампион АЕК в решителна битка за влизане в основната фаза на Шампионската лига. “Сините” стигнаха до сблъсъка с тима от Атина след като отстраниха казахстанския Кайрат в третия квалификационен кръг на надпреварата.

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Първият мач е в София на стадион "Васил Левски" другата седмица, като към момента е предвиден за 18 август, а реваншът в южната ни съседка по програма е на 26 август.

АЕК стана категоричен шампион през миналия сезон с актив от 72 точки - на шест от втория Олимпиакос. Добрата новина за Левски е, че “двуглавите орли” все още не са започнали официалните си мачове, след като се включват в надпреварата именно от плейофите.

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