Нойер: Не оправдахме очакванията, но нито за миг не съжалявам, че се върнах да играя за Германия

Легендарният вратар на Германия Мануел Нойер използва социалните мрежи, за да коментира срамното отпадане от Световното на Бундестима, дошло след поражение от Парагвай с дузпи. Самият Нойер се превърна в стража с най-много мачове въобще в историята на Мондиалите - 23, но така и не успя да запази чиста мрежа по време на двубоите от сегашния турнир.

Manuel Neuer on IG:



It was always an honor for me! 🇩🇪



Our early exit from the World Cup is incredibly sobering. We fell well short of expectations and should have gone much further in this tournament. This ending hurts deeply.



I made the conscious decision to play for Germany… pic.twitter.com/AhhWl5sECQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 1, 2026

Опитният страж написа в Instagram:

За мен това винаги е било чест! 🇩🇪

Ранното ни отпадане от Световното първенство е изключително разочароващо. Не оправдахме очакванията и трябваше да стигнем много по-далеч в този турнир. Този край ме натъжава дълбоко.

Взех съзнателното решение да играя отново за Германия. От една страна, защото винаги съм изпитвал огромна гордост да нося екипа на националния отбор. От друга страна, защото на 40 години, с опита от четири световни първенства зад гърба си, исках да подкрепя по-младите играчи колкото се може повече, както на терена, така и извън него, и да помогна на германския футбол.

Въпреки това горчиво отпадане, нито за миг не съжалявам за това решение. Разочарованието ми е невъзможно да се опише с думи, но преди всичко остава дълбока благодарност.

Благодаря ви за подкрепата през всички тези години и по време на този турнир.



С уважение,

Мануел".

Световният шампион от 2014 г. Нойер досега е записал 128 срещи за Германия, в които е допуснал 123 гола и е запазил суха мрежата си 50 пъти. Вратарят е на пето място в историята по мачове за Бундестима след Лотар Матеус, Мирослав Клозе, Томас Мюлер и Лукас Подолски.

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