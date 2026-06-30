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  3. Спортният директор на Германия гласува доверие на Нагелсман въпреки провала

Спортният директор на Германия гласува доверие на Нагелсман въпреки провала

  • 30 юни 2026 | 09:09
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Спортният директор на Германския футболен съюз (ГФС) Руди Фьолер заяви, че все още вярва, че Юлиан Нагелсман е правилният избор за старши треньор на Бундестима, въпреки отпадането на 1/16-финалите на световното първенство.

„Все още съм убеден, че той вероятно е правилният човек, за да продължи“, заяви Фьолер, цитиран от "Кикер", но си остави и малка вратичка: „Но аз не съм ГФС, не решавам това самостоятелно.“

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Четирикратните световни шампиони от Германия се представиха разочароващо на трети пореден Мондиал, въпреки че направиха малка крачка напред, след като на предишните два не успяха дори да преодолеят груповата фаза. Именно ранното отпадане породи въпроса за бъдещето на Нагелсман, който има договор за още две години до края на Евро 2028.

„Разбира се, това по принцип е твърде малко, за една футболна страна като Германия е трудно да го понесе. Очаквахме повече, можеше да постигнем повече, трябва да го кажем съвсем ясно. Сега загубихме и два пъти поред, това е факт.“, коментира Фьолер, визирайки и поражението от Еквадор в последния кръг на група "Е", което обаче дойде, след като Маншафтът вече си беше осигурил първото място.

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„Той (Нагелсман) все още е топ треньор. Винаги е лесно да се каже такова нещо, когато постоянно печелиш. Но той е боец. Ще се събере след такава горчива загуба и ще иска отново да атакува. Знам, че много хора няма да разберат това, когато сме отпаднали по този начин“,  добави спортният шеф на ГФС.

Факт е, според Фьолер, че Маншафтът е отпаднал срещу противник, който „обичайно е можело да бъде победен“. Дори и спорното решение на съдията да не зачете гол на Йонатан Та в края на първото продължение, той не пожела да използва като извинение, но и не отправи упреци към играчите.

„Отборът даде всичко от себе си. Да, не изпълни дузпите така, както сме свикнали от десетилетия в Германия, но момчетата се бориха до последно“, каза Фьолер.

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Снимки: Gettyimages

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