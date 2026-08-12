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Влахович не устоя на милионите на Бешикташ

  • 12 авг 2026 | 02:55
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Влахович не устоя на милионите на Бешикташ

Бившият нападател на Ювентус Душан Влахович е постигнал споразумение за тригодишен договор с Бешикташ, съобиха редица турски медии. Така той отново ще работи с треньора Винченцо Италиано.

Влахович стана свободен агент, след като договорът му с Ювентус изтече на 30 юни. Очакваше се към него да има сериозен интерес от клубове като Милан, Наполи и Рома в Серия "А", както и от Атлетико Мадрид, Арсенал и Манчестър Юнайтед в чужбина. Въпреки това, нито един от тези отбори не беше готов да отговори на високите финансови изисквания на сърбина.

Бешикташ отправи супер оферта към Душан Влахович
Бешикташ отправи супер оферта към Душан Влахович

Според турския трансферен експерт Яъз Сабунджуоглу, Влахович най-накрая е договорил личните си условия с Бешикташ. Смята се, че контрактът ще бъде за три години със заплата от 8 млн. евро на сезон, която може да достигне до 10 млн. евро с бонусите, свързани с представянето му. Освен това, Влахович и неговият агент ще получат значителна сума при подписването с клуба.

Според „А Спор“, директорът на Бешикташ Сердал Адалъ е отлетял за Белград, за да финализира документите. Очаква се той да се завърне на летище „Ататюрк“ в Истанбул днес в 14:30 ч. местно време.

Бешикташ потвърди за преговори с Душан Влахович
Бешикташ потвърди за преговори с Душан Влахович

Този трансфер е голям успех за Италиано, който искаше да се събере отново с играча, с когото работи по време на най-резултатния му сезон във Фиорентина.

26-годишният Влахович напуска Серия "А", където пристигна през 2018 г. от Партизан.

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