Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Йонатан Та: Тази пропусната дузпа не излиза от главата ми, но бих изпълнил отново

Йонатан Та: Тази пропусната дузпа не излиза от главата ми, но бих изпълнил отново

  • 2 юли 2026 | 12:09
  • 247
  • 0

Защитникът на Германия Йонатан Та заяви, че отново би изпълнил дузпа, въпреки че пропусна решителен 11-метров наказателен удар при болезнената загуба на Бундестима от Парагвай в понеделник на 1/16-финалите на Световното първенство.

„Бих го направил отново следващия път! С пълна убеденост и увереност, че ще вкарам за Германия“, написа той в Instagram.

Та обаче призна, че все още мисли за пропуснатата дузпа. „Тази пропусната дузпа ми е минавала през главата хиляди пъти и се опитваш по някакъв начин да я пратиш в мрежата в ума си. Но реалността е, че топката не влезе. И това боли“, каза той.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Той добави, че е разочарован и тъжен от елиминацията на 1/16-финалите. „Отборът, нашата страна и всички, които подкрепят германския футбол, се надяваха на много повече“, написа той.

30-годишният Та намекна, че не мисли за оттегляне от националния отбор. „Ние като отбор ще продължим напред и аз също ще продължа, независимо какво се случи!“

Защитникът на Байерн щеше да се превърне в героя на Германия, ако негов гол в продълженията за 2:1 не беше спорно отменен. Мачът завърши 1:1 и спорът за 1/8-финалите стигна до дузпи, при които Парагвай спечели с 4:3. Това бе първа загуба за Бундестима от 11-метрови наказателни удари на световни първенства.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

  • 2 юли 2026 | 11:34
  • 1361
  • 0
Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

  • 2 юли 2026 | 11:23
  • 373
  • 0
Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

  • 2 юли 2026 | 11:09
  • 333
  • 0
В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

  • 2 юли 2026 | 10:58
  • 358
  • 0
Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

  • 2 юли 2026 | 10:48
  • 244
  • 0
Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

  • 2 юли 2026 | 10:46
  • 677
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

  • 2 юли 2026 | 05:06
  • 53206
  • 78
Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

  • 2 юли 2026 | 12:05
  • 3489
  • 2
Трудно изпитание за Григор Димитров и още вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

Трудно изпитание за Григор Димитров и още вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 06:56
  • 6926
  • 6
Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

  • 2 юли 2026 | 11:34
  • 1361
  • 0
Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

  • 2 юли 2026 | 11:55
  • 615
  • 2
Тотнъм обяви привличането на Матеуш Фернандеш за рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

Тотнъм обяви привличането на Матеуш Фернандеш за рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

  • 2 юли 2026 | 12:38
  • 169
  • 0