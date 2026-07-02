Йонатан Та: Тази пропусната дузпа не излиза от главата ми, но бих изпълнил отново

Защитникът на Германия Йонатан Та заяви, че отново би изпълнил дузпа, въпреки че пропусна решителен 11-метров наказателен удар при болезнената загуба на Бундестима от Парагвай в понеделник на 1/16-финалите на Световното първенство.

„Бих го направил отново следващия път! С пълна убеденост и увереност, че ще вкарам за Германия“, написа той в Instagram.

Та обаче призна, че все още мисли за пропуснатата дузпа. „Тази пропусната дузпа ми е минавала през главата хиляди пъти и се опитваш по някакъв начин да я пратиш в мрежата в ума си. Но реалността е, че топката не влезе. И това боли“, каза той.

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Той добави, че е разочарован и тъжен от елиминацията на 1/16-финалите. „Отборът, нашата страна и всички, които подкрепят германския футбол, се надяваха на много повече“, написа той.

30-годишният Та намекна, че не мисли за оттегляне от националния отбор. „Ние като отбор ще продължим напред и аз също ще продължа, независимо какво се случи!“

Защитникът на Байерн щеше да се превърне в героя на Германия, ако негов гол в продълженията за 2:1 не беше спорно отменен. Мачът завърши 1:1 и спорът за 1/8-финалите стигна до дузпи, при които Парагвай спечели с 4:3. Това бе първа загуба за Бундестима от 11-метрови наказателни удари на световни първенства.

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Снимки: Imago