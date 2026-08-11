ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1:2 в мач реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и така с общ резултат 2:3 българите отпадат от надпреварата. Двубоят влезе в продължения след 1:1 в редовните 90-е минути, но в допълнителното време гърците стигнаха до успеха. Леви Гарсия откри в 60-ата минута, а Лаша Двали изравни в 87-ата минута и прати мача отвъд регулярното време. В петата минута на продълженията обаче Сирил Десерс донесе победата на гостите.

Играчите на Александър Александров, и днес подобно на срещата преди седмица в Атина, играха много добре и дадоха сериозен отпор на гръцкия гранд. Две грешки обаче костваха отпадането на "червените". Все пак българите могат да бъдат доволни от показаното срещу доста по-скъпия си съперник.

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Първият голям шанс бе в полза на българите. В седмата минута Георги Русев получи топката близо до наказателното поле и намери пролука за стрелба. Ударът бе много хубав, ни Иняки Пеня спаси с плонж, за да изкара в ъглов удар.

Гостите поеха инициативата в следващите минути на първата част, но до чисти положения пред Петър Маринов не се стигна. "Червените" действаха стабилно в отбрана и не позволиха натискът да даде резултат.

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До края на полувремето ЦСКА 1948 изравни играта и погледна отново към вратата на гърците. Гостите обаче бяха тимът, който стигна до два идентични точни удари, дело и в двата случая на Анас Зарури, които обаче бяха спасени без особени проблеми от българския страж. Така двата тима се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

Гърците започнаха по-активно през втората част и натискът им даде резултат в 60-ата минута. Тогава Леви Гарсия открадна топката от Огнйен Гашевич по десния фланг и след като нахлу в наказателното поле с прецизен удар реализира за 1:0 в полза на ПАО.

В следващите минути ЦСКА 1948 взе инициативата и тръгна в атака. Последваха няколко опасни ситуации пред вратата на гърците, но без успех.

В крайна сметка обаче натискът даде резултат малко преди края на редовното време. Тогава след дълго изпълнение на тъч топката стигна до Двали, който с десния крак без да се бави я прати в мрежата.

До края на 90-те минути ЦСКА отново бе по-активният тим, но до пълен обрат не се стигна и срещата влезе в продължения.

Допълнителното време обаче започна лошо за ЦСКА 1948 и гърците отново поведоха в 95-ата минута. Тогава центриране отдясно не бе преценено от Маринов и вратарят пропусна да избие топката, от което се възползва Десерс, който на празна врата направи 2:1 в полза на ПАО.

В 105-ата минута ЦСКА 1948 можеше отново да изравни, след като Браян Собреро напрви хубав пробив и стреля опасно, но топката мина над вратата.

В остатъка от продълженията ЦСКА 1948 бе тимът, който бе по-активен и търсеше изравнителния гол, като видимо бе и по-свеж от ПАО и на няколко пъти организира опасни атаки, но в крайна сметка не успя да се пребори.

ЦСКА 1948 1:2 ПАНАТИНАЙКОС

0:1 Гарсия (60)

1:1 Двали (87)

1:2 Десерс (95)

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 3. Дали, 22. Гашевич, 67. Масиел, 33. Куелар, 8. Земземи, 11. Русев, 9. Илиев

ПАО: 1. Пеня, 77. Кириакопулос, 55. Ван Дронгелен, 6. Де Фрай, 3. Катрис, 22. Камара, 4. Киривела, 11. Зарури, 11. Андиньо, 99. Гарсия, 74. Растодер

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