Интер е пред финализиране на сделки с Рома и Лацио

Ръководството на Интер най-накрая е готово да се раздели с някои играчи, които не попадат в плановете на треньора Кристиан Киву. Едва след като тези продажби бъдат осъществени, клубът ще може да събере необходимите средства за привличането на Къртис Джоунс от Ливърпул за 40 млн. евро и Джед Спенс от Тотнъм за 30 млн. евро плюс бонуси.

Според „Скай Спорт Италия“, Интер и Рома са постигнали принципно споразумение за трансфера на Луиш Енрике, като общата сума ще достигне 30 млн. евро, включително бонуси, свързани с представянето на бразилеца.

Сделката ще бъде под формата на наем с опция за закупуване, която ще стане задължителна при изпълнението на определени условия през сезона. В момента се очаква бразилецът да даде своето съгласие и да договори личните си условия с Рома.

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24-годишният футболист пристигна в Италия едва преди година от Марсилия срещу 22,8 млн. евро плюс добавки, като записа 46 официални мача с един гол и три асистенции.

Междувременно „Спорт Медиасет“ и „Скай Спорт Италия“ съобщават, че Интер е в напреднали преговори и за изпращането на Давиде Фратези в Лацио. Тази сделка също ще бъде под формата на наем с опция за закупуване, която ще се активира при определени отборни резултати и брой изиграни мачове от страна на играча.

„Нерадзурите“ също така ще запазят процент от евентуална бъдеща продажба.

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