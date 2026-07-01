Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп е отворен към възможността да застане начело на Германия, съобщава Фабрицио Романо. Клоп е сочен за едно от най-солидните имена в треньорската професия в последното десетилетие и постигна сериозни успехи начело на “червените”, печелейки първа титла на Премиър лийг от 30 години и достигайки два финала в Шампионската лига, печелейки един трофей.

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Бундестима се провали сериозно преди два дни и отпадна от Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада след равенство в редовното време и дузпи от Парагвай. Въпреки това настоящият селекционер Юлиан Нагелсман, който има договор до лятото на 2028 година, не иска да напуска и до момента не е подал оставка. Той има желание да продължи да води тима и на Евро 2028 в Англия.

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Въпреки това от местната федерация продължава да обмислят възможностите си, но се очаква да вземат крайно решение за бъдещето на Нагелсман в близките седмици. От “Билд” и “Кикер” сериозно спекулират вече с възможността Юлиан Нагелсман да бъде заменен именно от Юрген Клоп.

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Снимки: Gettyimages