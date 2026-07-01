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Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 2014
  • 8

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп е отворен към възможността да застане начело на Германия, съобщава Фабрицио Романо. Клоп е сочен за едно от най-солидните имена в треньорската професия в последното десетилетие и постигна сериозни успехи начело на “червените”, печелейки първа титла на Премиър лийг от 30 години и достигайки два финала в Шампионската лига, печелейки един трофей.

Клоп проговори за поста селекционер на Германия! "Билд" няма съмнения
Клоп проговори за поста селекционер на Германия! "Билд" няма съмнения

Бундестима се провали сериозно преди два дни и отпадна от Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада след равенство в редовното време и дузпи от Парагвай. Въпреки това настоящият селекционер Юлиан Нагелсман, който има договор до лятото на 2028 година, не иска да напуска и до момента не е подал оставка. Той има желание да продължи да води тима и на Евро 2028 в Англия.

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Въпреки това от местната федерация продължава да обмислят възможностите си, но се очаква да вземат крайно решение за бъдещето на Нагелсман в близките седмици. От “Билд” и “Кикер” сериозно спекулират вече с възможността Юлиан Нагелсман да бъде заменен именно от Юрген Клоп.

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Снимки: Gettyimages

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