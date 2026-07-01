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Единствено проливен дъжд посрещна Нагелсман и още двама германски национали на местна земя

  • 1 юли 2026 | 15:39
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Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман и футболистите на тима Джамал Мусиала и Александър Павлович кацнаха на родна земя в Мюнхен, където бяха посрещнати единствено от приливния дъжд. От местната федерация позволиха на играчите да не се прибират като група в Германия, а всеки да пътува самостоятелно за предпочитаната си дестинация. Бундестима отпадна от Световното първенство преди ден, когато загуби след изпълнение на дузпи още на 1/6-финалите на турнира.

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Самият Нагелсман пое отговорност за сгромолясването, но не подаде оставка. Очакванията са бъдещето на селекционера да бъде решено в следващите няколко седмици, а местните медии вече водят кампания за назначаването на Юрген Клоп начело на Бундестима. Самият той пък отказа да се ангажира с конкретен отговор, но според различни източници е отворен към подобна възможност.

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Снимки: Gettyimages

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