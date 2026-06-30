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В Германия обещаха да вземат мерки след поредния провал

  • 30 юни 2026 | 22:20
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Изненадващото отпадане на Германия от Парагвай на 1/16-финалите на Световното първенство ще предизвика промени, заявиха от футболната асоциация на страната, ден след като четирикратните световни шампиони отпаднаха рано на Мондиал за трети пореден път.

Германците, които бяха елиминирани в груповата фаза на Световните първенства през 2018 и 2022 година, бяха победени с 3:4 след дузпи от аутсайдера Парагвай и не успяха да спечелят мач с елиминации в турнира, откакто за последно вдигнаха титлата в Бразилия през 2014 година.

"В следващите дни спокойно ще разгледаме причините, поради които отборът не успя да реализира потенциала си и не успя да отговори както на собствените си очаквания, така и на тези на германската футболна общност, каза президентът на федерацията Бернд Нойендорф в изявление.

Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи
Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

"След такъв съкрушителен удар не можем и няма просто да се върнем към обичайния начин на работа, докато гледаме към предстоящите задачи", добави той.

Нойендорф е начело от 2022 година и видя националния отбор да се проваля от две световни първенства, като същевременно тимът не успя да премине четвъртфиналите на Евро 2024, на което страната беше домакин.

Селекционерът Юлиан Нагелсман, който пое поста през септември 2023 година и има договор до 2028-а, заяви след елиминацията, че би искал да остане, но че това вече не е негово решение. Фенове и телевизионни експерти в Германия поставиха под въпрос дали на Нагелсман, който в понеделник стана най-младият треньор - на 38 години - в елиминационен мач на Световно първенство за последните 40 години, трябва да се даде още един шанс.

Кошмарът за Германия продължава с трето поредно и общо четвърто ранно отпадане на Мондиал
Кошмарът за Германия продължава с трето поредно и общо четвърто ранно отпадане на Мондиал

"След горчивата загуба срещу Парагвай и елиминирането ни от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, вчера се срещнах със селекционера на националния отбор Юлиан Нагелсман и спортния екип, включително Руди Фьолер. Съгласни сме, че представянето ни на Световното първенство не отговаря на нашите стандарти", каза Нойендорф.

"Бихме искали да благодарим на всички фенове, които ни подкрепяха - както в САЩ и Канада, така и у дома. Всички сме дълбоко разочаровани, че нашето общо пътуване приключи толкова рано”, добави шефът на германския футбол.

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Снимки: Imago

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