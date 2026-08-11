11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

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Станаха ясни стартовите състави на Кайрат и Левски, които се изправят един срещу друг в двубой-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Срещата на “Туркестан Арена” стартира в 18:00 часа, а “сините” имат преднина от 1:0 след първия мач.

Родният шампион излиза със същите стартови 11, които играха и миналата седмица срещу Кайрат. Светослав Вуцов застава под рамките на вратата, а Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Алекс Сентейес ще действат пред него в защита. Мубарик, Търдин и героят от предишната среща Сержиньо излизат от първата минута в средата на терена, а атаката ще бъде водена от Око-Флекс, Рейналдо и Евертон Бала.

За Кайрат промените са две. Дамир Касабулат и Александър Широбоков заменят капитана в предишната среща Мартинович и централния нападател Едмилсон.

КАЙРАТ - ЛЕВСКИ (0:1)

Стартови състави:

Кайрат: 1. Темирлан Анарбеков, 4. Дамир Касабулат, 25. Александър Широбоков, 44. Лукаш Африко, 3. Луис Мата, 8. Олжас Байбек, 13. Яяко Оксанен, 24. Александър Мринский, 22. Густаво Мендонка, 19. Ойва Юкола, 28. Марк Гуал;

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сантейес, 19. Мехди Мубарик, 18. Гашпер Търдин, 35. Сержиньо, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо.

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