Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Нидерландия - Мароко
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Нагелсман: Не съм човек, който бяга от отговорност

Нагелсман: Не съм човек, който бяга от отговорност

  • 30 юни 2026 | 03:57
  • 752
  • 6

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман изключи категорично възможността да подаде оставка след шокиращото отпадане на Бундестима от Парагвай на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол 2026. Веднага след драматичното поражение с дузпи в Бостън, младият специалист коментира бъдещето си начело на националния отбор.

„На разположение съм, ако Германският футболен съюз (DFB) ме иска. Ако от федерацията не желаят това, те просто трябва да ми го кажат“, заяви директно Нагелсман в ефира на немската национална телевизия ZDF.

Треньорът даде да се разбере, че няма намерение сам да напуска поста си, въпреки поредното разочароващо представяне на тима на световни финали. Той демонстрира мъжество и подчерта, че е готов да поеме последствията от тежкия срив в елиминациите, но без да дезертира в трудната ситуация.

„Аз не съм от хората, които бягат от отговорност, това е напълно изключено“, завърши селекционерът на Германия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арина Сабаленка и Мира Андреева се класираха за втория кръг на "Уимбълдън"

Арина Сабаленка и Мира Андреева се класираха за втория кръг на "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 23:38
  • 968
  • 1
Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

  • 30 юни 2026 | 02:28
  • 29612
  • 275
Официално: Реал Мадрид върна Нико Пас на Комо, но с нова опция за откупуване

Официално: Реал Мадрид върна Нико Пас на Комо, но с нова опция за откупуване

  • 29 юни 2026 | 23:21
  • 1677
  • 1
Анчелоти обясни какво е помогнало на Бразилия за обрата и защо не е пуснал Неймар

Анчелоти обясни какво е помогнало на Бразилия за обрата и защо не е пуснал Неймар

  • 29 юни 2026 | 23:10
  • 7194
  • 4
Бруно Гимараеш поведе при асистенциите на Световното

Бруно Гимараеш поведе при асистенциите на Световното

  • 29 юни 2026 | 23:06
  • 577
  • 1
Япония изравни постижение на Южна Корея

Япония изравни постижение на Южна Корея

  • 29 юни 2026 | 22:39
  • 634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нидерландия 0:0 Мароко, Мики ван де Вен се размина с попадението

Нидерландия 0:0 Мароко, Мики ван де Вен се размина с попадението

  • 30 юни 2026 | 04:17
  • 2134
  • 9
Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

  • 30 юни 2026 | 02:28
  • 29612
  • 275
Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края

Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края

  • 29 юни 2026 | 22:03
  • 40956
  • 179
ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

  • 29 юни 2026 | 20:55
  • 26866
  • 80
Левски изненада всички с трансфер

Левски изненада всички с трансфер

  • 29 юни 2026 | 16:45
  • 75225
  • 494
ЦСКА дава шанс на Йомов

ЦСКА дава шанс на Йомов

  • 29 юни 2026 | 17:28
  • 47673
  • 107