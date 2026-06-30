Нагелсман: Не съм човек, който бяга от отговорност

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман изключи категорично възможността да подаде оставка след шокиращото отпадане на Бундестима от Парагвай на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол 2026. Веднага след драматичното поражение с дузпи в Бостън, младият специалист коментира бъдещето си начело на националния отбор.

„На разположение съм, ако Германският футболен съюз (DFB) ме иска. Ако от федерацията не желаят това, те просто трябва да ми го кажат“, заяви директно Нагелсман в ефира на немската национална телевизия ZDF.

Треньорът даде да се разбере, че няма намерение сам да напуска поста си, въпреки поредното разочароващо представяне на тима на световни финали. Той демонстрира мъжество и подчерта, че е готов да поеме последствията от тежкия срив в елиминациите, но без да дезертира в трудната ситуация.

„Аз не съм от хората, които бягат от отговорност, това е напълно изключено“, завърши селекционерът на Германия.

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Снимки: Gettyimages