Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Съставите на Германия и Парагвай, Ундав най-после е титуляр и заменя една от големите звезди на Бундестима

Съставите на Германия и Парагвай, Ундав най-после е титуляр и заменя една от големите звезди на Бундестима

  • 29 юни 2026 | 22:41
  • 555
  • 0

Германия излиза срещу Парагвай в сблъсък от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Двубоят, който стартира тази вечер в 23:30 часа българско време на „Жилет Стейдиъм“ в Бостън, противопоставя един от фаворитите срещу отбор, известен със своята непримиримост и желязна дисциплина. Победителят от тази двойка ще има тежката задача да се изправи срещу Франция или Швеция в следващия етап на турнира.

Селекцията на Юлиан Нагелсман се намираше във впечатляваща серия от поредни победи, която обаче бе спряна в предишния мач с Еквадор, загубен с 1:2. Този мач донесе доста критики за Бундестима и за самия треньор, които днес ще искат да се реваншират.

Можете да гледате сблъсъка на живо в bnt.sportal.bg, където се излъчват всички 104 мача от Мондиал 2026.

Парагвай достигна до тази фаза като един от най-добрите трети отбори, разчитайки основно на своята дефанзивна стабилност. Тимът на Густаво Алфаро записа две чисти мрежи в последните си три мача на първенството – победа с 1:0 над Турция и нулево равенство срещу Австралия. По време на квалификациите отборът постигна победи на Бразилия и Аржентина, което ще даде увереност на играчите, че могат да се справят и с Германия.

Историята на сблъсъците между тези два съперника на световни финали е кратка, но паметна. Последният им официален мач датира от 15 юни 2002 г., когато отново в елиминационната фаза Германия излъга Парагвай с минималното 1:0. Любопитното е, че тогава Бундестимът достигна до финала, който бе загубен от Бразилия с 0:2.

Юлиан Нагелсман прави само две промени в сравнение с поражението от Еквадор. Най-голямата новина в състава днес е, че „златната резерва“ Дениз Ундав най-после е титуляр. Той заема мястото на Джамал Мусиала и ще действа като типична десетка зад Кай Хавертц. Флориан Виртц пак ще е в ролята на ляво крило, а Льорой Сане ще действа отдясно. Другата промяна е завръщането на Натаниъл Браун като титуляр на левия бек. Йошуа Кимих пак е на десния фланг на защитата, а  в средата на терена са Александър Павлович и Феликс Нмеча.

Атаката на Парагвай е водена от опитния Габриел Авалос, а зад него действат  Хулио Енсисо, Матиас Галарса и завърналата се се от наказание звезда на отбора Мигел Алмирон. Южноамериканците ще действат в компактно 4-1-4-1 и ще чакат шанса си на контраатака.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бъдещето на Уго Броос начело на Южна Африка остава неясно

Бъдещето на Уго Броос начело на Южна Африка остава неясно

  • 29 юни 2026 | 17:03
  • 366
  • 0
Светкавичната реакция на Челси: Предизвиканата от Мареска раздяла провали сезона ни

Светкавичната реакция на Челси: Предизвиканата от Мареска раздяла провали сезона ни

  • 29 юни 2026 | 16:52
  • 13384
  • 11
Холивудска звезда с интересен коментар за Меси: Вкъщи той е по-важен от мен

Холивудска звезда с интересен коментар за Меси: Вкъщи той е по-важен от мен

  • 29 юни 2026 | 16:47
  • 5219
  • 2
Вълнуваща битка между Нидерландия и Мароко

Вълнуваща битка между Нидерландия и Мароко

  • 29 юни 2026 | 16:44
  • 1284
  • 2
Бивша звезда на Бундеслигата предупреди Германия

Бивша звезда на Бундеслигата предупреди Германия

  • 29 юни 2026 | 16:25
  • 2295
  • 1
Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

  • 29 юни 2026 | 16:21
  • 7289
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края

Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края

  • 29 юни 2026 | 22:03
  • 31822
  • 169
ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

  • 29 юни 2026 | 20:55
  • 19213
  • 59
Левски изненада всички с трансфер

Левски изненада всички с трансфер

  • 29 юни 2026 | 16:45
  • 63228
  • 321
ЦСКА дава шанс на Йомов

ЦСКА дава шанс на Йомов

  • 29 юни 2026 | 17:28
  • 39509
  • 96
Везенков: Чест е да играеш за България, правим го със сърце, тук сме да дадем всичко от себе си

Везенков: Чест е да играеш за България, правим го със сърце, тук сме да дадем всичко от себе си

  • 29 юни 2026 | 19:10
  • 4505
  • 7