Съставите на Германия и Парагвай, Ундав най-после е титуляр и заменя една от големите звезди на Бундестима

Германия излиза срещу Парагвай в сблъсък от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Двубоят, който стартира тази вечер в 23:30 часа българско време на „Жилет Стейдиъм“ в Бостън, противопоставя един от фаворитите срещу отбор, известен със своята непримиримост и желязна дисциплина. Победителят от тази двойка ще има тежката задача да се изправи срещу Франция или Швеция в следващия етап на турнира.

Селекцията на Юлиан Нагелсман се намираше във впечатляваща серия от поредни победи, която обаче бе спряна в предишния мач с Еквадор, загубен с 1:2. Този мач донесе доста критики за Бундестима и за самия треньор, които днес ще искат да се реваншират.

Можете да гледате сблъсъка на живо в bnt.sportal.bg, където се излъчват всички 104 мача от Мондиал 2026.

Парагвай достигна до тази фаза като един от най-добрите трети отбори, разчитайки основно на своята дефанзивна стабилност. Тимът на Густаво Алфаро записа две чисти мрежи в последните си три мача на първенството – победа с 1:0 над Турция и нулево равенство срещу Австралия. По време на квалификациите отборът постигна победи на Бразилия и Аржентина, което ще даде увереност на играчите, че могат да се справят и с Германия.

Историята на сблъсъците между тези два съперника на световни финали е кратка, но паметна. Последният им официален мач датира от 15 юни 2002 г., когато отново в елиминационната фаза Германия излъга Парагвай с минималното 1:0. Любопитното е, че тогава Бундестимът достигна до финала, който бе загубен от Бразилия с 0:2.

Юлиан Нагелсман прави само две промени в сравнение с поражението от Еквадор. Най-голямата новина в състава днес е, че „златната резерва“ Дениз Ундав най-после е титуляр. Той заема мястото на Джамал Мусиала и ще действа като типична десетка зад Кай Хавертц. Флориан Виртц пак ще е в ролята на ляво крило, а Льорой Сане ще действа отдясно. Другата промяна е завръщането на Натаниъл Браун като титуляр на левия бек. Йошуа Кимих пак е на десния фланг на защитата, а в средата на терена са Александър Павлович и Феликс Нмеча.

Атаката на Парагвай е водена от опитния Габриел Авалос, а зад него действат Хулио Енсисо, Матиас Галарса и завърналата се се от наказание звезда на отбора Мигел Алмирон. Южноамериканците ще действат в компактно 4-1-4-1 и ще чакат шанса си на контраатака.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages