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Колина коментира ситуацията с отменения гол на Германия срещу Парагвай

  • 1 юли 2026 | 11:20
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Решението да не се зачете голът на Йонатан Та в продълженията на 1/8-финалния мач от Световното между Германия и Парагвай е било правилно, според Международната футболна федерация (ФИФА).

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Председателят на съдийската комисия Пиерлуиджи Колина коментира казуса в статия, публикувана на официалния сайт на ръководния орган.

Йонатан Та отбеляза за Германия в 104-ата минута даде преднина на германците с 2:1, но главният съдия Джалал Джайед отмени гола заради контакт на Валдемар Антон с вратаря на Парагвай Орландо Хил. В статията, в която Колина оценява турнира, е публикувана снимка именно на тази ситуация.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„За да се увеличи темпото на мача, на съдиите беше препоръчано да не наказват обичайния футболен контакт и да обръщат внимание на някои специфични ситуации, които могат да възникнат във връзка с тактиката на определени отбори. Пример за това е, когато атакуващи играчи се опитват да попречат на защитниците да се движат.

Въпреки че задържането на позиция само по себе си не е фаул, когато атакуващ играч няма интерес към топката и умишлено се движи, макар и само леко, с ясното намерение да попречи на противника да се движи и да му пречи в защита, тогава съдиите, а при необходимост и ВАР, трябва внимателно да анализират инцидента и да се намесят. Това важи особено когато целта на тактиката е да попречи на вратаря на противника да покрива вратата“, заяви легендарният италиански арбитър.

Двубоят между Германия и Парагвай завърши с дузпи, в които южноамериканците надделяха с 4:3. Треньорът на Бундестима Юлиан Нагелсман нарече решението да не се зачете голът на Та „шега“. „Това е скандал. Не разбирам как не могат да зачетат такъв гол. Не знам какво видя съдията там“, заяви 38-годишният треньор след мача.

Редица фигури, между които Юрген Клоп и Алън Шиърър, също изразиха категорично несъгласие с отсъждането на съдията.

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Снимки: Imago

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