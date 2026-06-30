Германските медии бесни след отпадането от Световното: Това е упадъкът на една някога велика футболна нация

Шокиращото отпадане на Германия от Световното първенство предизвика яростна реакция в медиите в страната, които настояват за промени по върховете. Четирикратните шампиони бяха елиминирани след загуба с дузпи от Парагвай в 1/16-финалната фаза, след като редовното време и продълженията завършиха при резултат 1:1.

Начинът, по който дойде поражението, беше още по-шокиращ. Германия никога досега не беше губила при изпълнение на дузпи на световно първенство, но този рекорд беше сензационно прекъснат от южноамериканците. Те се защитаваха мъжки в продължение на 120 минути, преди Хосе Канале да отбележи победния удар от бялата точка, след като Кай Хавертц, Ник Волтемаде и Йонатан Та пропуснаха за Бундестима.

Очаква се този резултат да сложи край на престоя на селекционера Юлиан Нагелсман, който и преди това не се радваше на популярност сред част от феновете и медиите. Сега призивите за неговата оставка са оглушителни след един от най-лошите дни в историята на германския футбол.

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Таблоидът Bild написа, че Германия е „показала наистина ужасяващо представяне през по-голямата част от мача. Бавно. Скучно. Летаргично. Това е поредният германски футболен кошмар!“. Spiegel нарече случилото се „упадъкът на една някога велика футболна нация“ и добави: „Провалът на Германия на Световното първенство носи и името Нагелсман“.

От Sky Sport Germany коментираха, че на отбора на Нагелсман „му липсваше всичко: скорост, идеи, пробивност, положения“ през първото полувреме. Редица „утвърдени играчи“ бяха остро критикувани, включително звездата на Арсенал Хавертц, а цялото поколение беше определено като „провалено“.

Отново Нагелсман понесе основната тежест на критиките, като в репортажа се добавя: „Краят, колкото и горчив да беше, не е изненада. Затова нещата не могат да продължават по същия начин“.

В анкета на уебсайта на Sky Sport Germany 93 процента от гласувалите призоваха Нагелсман, чийто договор е до 2028 г., да напусне поста си.

Bild вече ясно посочи своя фаворит за заместник: Юрген Клоп. Изданието нарече бившия мениджър на Ливърпул „уникално квалифициран да спаси германския футбол“, след като Нагелсман не успя да го направи. В брутален коментар се добавя: „Напротив, той се заби с пълна скорост в стената“.

Чуждестранните медии също не пропуснаха да отразят провала. Испанският вестник Marca обяви: „Германия вече не е Германия. Те не успяха да преминат груповата фаза на две поредни Световни първенства – безпрецедентно постижение.

При третия си опит успяха. Но не стигнаха по-далеч. Парагвай ги изпрати у дома в първия елиминационен кръг след дузпи – дисциплина, в която германците досега бяха безпогрешни на световни финали. Германия не е това, което беше“, допълва изданието.

Италианският Gazzetta dello Sport написа: „Германия, какъв провал!“. Мексиканското издание Esto добави: „Германският мит приключи!“.

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