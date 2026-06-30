Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Матеус: Нагелсман трябва да напусне Бундестима

Матеус: Нагелсман трябва да напусне Бундестима

  • 30 юни 2026 | 17:58
  • 290
  • 0
Матеус: Нагелсман трябва да напусне Бундестима

Легендата на германския футбол Лотар Матеус вярва, че периодът на Юлиан Нагелсман начело на националния отбор на Германия трябва да приключи, след като беше елиминиран на 1/16-финалите на Световно първенство след изпълнение на дузпи срещу Парагвай.

Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи
Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

"Вярвам, че трябва да продължим напред с нов треньор след това Световно първенство. Това просто е прекалено. Сигурно има много, върху което трябва да се работи както на терена, така и извън него", заяви Матеус пред вестник "Билд". Буднестимът допусна поражение с 3:4 при дузпите след равенство 1:1 в редовното време и продълженията, а с това за трети пореден път отпадна от Мондиал без да достигне до напредналата фази на турнира. Матеус отправи критики към представянето на тима, но не смята, че това е изолиран случай.

Нагелсман: Не съм човек, който бяга от отговорност
Нагелсман: Не съм човек, който бяга от отговорност

"Един такъв мач винаги може да се случи, но ние вече играхме ужасно срещу Еквадор (б.а. загуба с 1:2 в последния мач от груповата фаза). Гледайки към голямата картинка - не съм тъжен. Изненадан съм, че можем да бъдем елиминирани от такъв слаб отбор, но не съм тъжен заради представянето ни", обясни бившият полузащитник, който е световен шампион с Германия от 1990 година.

Клинсман: Съкрушително и срамно! Лудост е, че Германия беше неподготвена за дузпи
Клинсман: Съкрушително и срамно! Лудост е, че Германия беше неподготвена за дузпи

Договорът на Юлиан Нагелсман е до края на Европейското първенство през 2028 година. Това беше първото участие на младия селекционер на Световни финали, след като на Евро 2024 изведе Германия до четвъртфинал, загубен от бъдещия шампион Испания. Самият наставник заяви, че няма да се оттегли, докато спортният директор Руди Фьолер изрази подкрепата си за него.

Спортният директор на Германия гласува доверие на Нагелсман въпреки провала
Спортният директор на Германия гласува доверие на Нагелсман въпреки провала

Освен критиките си към Нагелсман, Матеус защити капитана Йошуа Кимих, който според него просто не е играл на правилната позиция. "Той е типът играч, който иска да е лидер, и го показва в Байерн (Мюнхен). Просто трябва да го сложиш на правилната позиция. Не мисля, че той се чувстваше комфортно като десен бек. Доколкото съм наясно, той е играч, който ще бъде част от националния отбор с години занапред", каза той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

  • 30 юни 2026 | 11:27
  • 881
  • 0
Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

  • 30 юни 2026 | 11:08
  • 1580
  • 1
Кристиан Ромеро поднови тренировки

Кристиан Ромеро поднови тренировки

  • 30 юни 2026 | 11:04
  • 422
  • 0
Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

  • 30 юни 2026 | 10:56
  • 1781
  • 4
Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

  • 30 юни 2026 | 10:34
  • 807
  • 2
Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

  • 30 юни 2026 | 10:30
  • 3206
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 18677
  • 87
Халф обяви трансфера си в Левски

Халф обяви трансфера си в Левски

  • 30 юни 2026 | 13:56
  • 14859
  • 3
Барселона в напреднали преговори с новия гард на България

Барселона в напреднали преговори с новия гард на България

  • 30 юни 2026 | 16:03
  • 4006
  • 2
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 15600
  • 20
Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

  • 30 юни 2026 | 13:55
  • 12428
  • 18
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 14242
  • 20