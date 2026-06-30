Матеус: Нагелсман трябва да напусне Бундестима

Легендата на германския футбол Лотар Матеус вярва, че периодът на Юлиан Нагелсман начело на националния отбор на Германия трябва да приключи, след като беше елиминиран на 1/16-финалите на Световно първенство след изпълнение на дузпи срещу Парагвай.

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"Вярвам, че трябва да продължим напред с нов треньор след това Световно първенство. Това просто е прекалено. Сигурно има много, върху което трябва да се работи както на терена, така и извън него", заяви Матеус пред вестник "Билд". Буднестимът допусна поражение с 3:4 при дузпите след равенство 1:1 в редовното време и продълженията, а с това за трети пореден път отпадна от Мондиал без да достигне до напредналата фази на турнира. Матеус отправи критики към представянето на тима, но не смята, че това е изолиран случай.

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"Един такъв мач винаги може да се случи, но ние вече играхме ужасно срещу Еквадор (б.а. загуба с 1:2 в последния мач от груповата фаза). Гледайки към голямата картинка - не съм тъжен. Изненадан съм, че можем да бъдем елиминирани от такъв слаб отбор, но не съм тъжен заради представянето ни", обясни бившият полузащитник, който е световен шампион с Германия от 1990 година.

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Договорът на Юлиан Нагелсман е до края на Европейското първенство през 2028 година. Това беше първото участие на младия селекционер на Световни финали, след като на Евро 2024 изведе Германия до четвъртфинал, загубен от бъдещия шампион Испания. Самият наставник заяви, че няма да се оттегли, докато спортният директор Руди Фьолер изрази подкрепата си за него.

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Освен критиките си към Нагелсман, Матеус защити капитана Йошуа Кимих, който според него просто не е играл на правилната позиция. "Той е типът играч, който иска да е лидер, и го показва в Байерн (Мюнхен). Просто трябва да го сложиш на правилната позиция. Не мисля, че той се чувстваше комфортно като десен бек. Доколкото съм наясно, той е играч, който ще бъде част от националния отбор с години занапред", каза той.

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Снимки: Gettyimages