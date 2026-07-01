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Хумелс посочи кои са идеалните варианти за наследник на Нагелсман

  • 1 юли 2026 | 14:48
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Бившият германски национал Матс Хумелс би искал Пеп Гуардиола или Юрген Клоп да поеме ролята на национален селекционер от Юлиан Нагелсман, чието бъдеще изглежда несигурно след ранното отпадане на тима от Световното първенство. Бившият наставник на Ливърпул изглежда най-логичният наследник на поста. Гуардиола пък е работил пет години начело на Байерн (Мюнхен) и говори езика, което би улеснило интеграцията му.

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

"Вярвам, че Пеп Гуардиола и Юрген Клоп могат да паснат навсякъде - във всеки отбор или национална селекция", каза Хумелс, който в момента е анализатор на германската MagentaTV. "По мое мнение те са двамата най-добри треньори в последното десетилетие, дори в последните 17 или 18 години. Ето защо виждам съвсем ясно как един от двамата ще поеме поста", коментира легендата на Борусия (Дортмунд).

Четирикратният световен шампион Германия отпадна разочароващо от тима на Парагвай след изпълнение на дузпи на 1/16-финалите на Мондиала. Представянето на тима отвори дебат в страната за бъдещето на Нагелсман, който има договор до 2028 година и заяви след мача, че би искал да продължи работата си, ако му бъде дадена възможност.

Хумелс смята, че стилът на Клоп не е да улесни всички, а да ги накара да работят здраво за отбора и да обедини цялата страна зад себе си.

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