Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Днес предстои изиграването на реваншите от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, а в България всички погледи са насочени към сблъсъка между Кайрат и Левски. „Сините“ успяха да измъкнат ценен аванс в първата среща и сега мечтаят за по-сериозен пробив в най-престижния клубен турнир на Европа. Футболната вечер обещава огромно напрежение по терените на Стария континент, като десет отбора ще си подпечатат билетите за следващата фаза. Sportal.bg ще ви предостави възможност да следите резултатите на мачовете в реално време.

В ранния двубой от 18:00 часа българско време Левски гостува на Кайрат Алмати, защитавайки крехкия си аванс от 1:0 след минималния успех на стадион „Георги Аспарухов“. Срещата ще се проведе на неутралния стадион „Туркестан Арена“ в град Туркистан поради заетост на съоръжението в Алмати. „Сините“ ще трябва да покажат максимална концентрация и тактическа дисциплина, за да удържат натиска на домакините и да се поздравят с крайния успех в тежките климатични условия.

От 19:00 часа норвежкият Бодьо/Глимт приема белгийския Роял Юнион СЖ след зрелищно равенство 3:3 в първия сблъсък. Домакините ще се опитат да се възползват максимално от своя изкуствен терен на Северния полярен кръг, за да пречупят коравия си съперник и да избегнат нови изненади в отбрана.

По същото време, от 19:00 часа, азербайджанският Сабах излиза срещу датския Орхус, след като поднесе изненада и спечели първата среща в Дания с 2:1. Гостите от Скандинавия няма какво да губят и ще трябва да заложат на агресивен атакуващ футбол от първата минута в Баку, за да търсят пълен обрат в общия резултат.

Хърватският гранд Динамо (Загреб) гостува на литовския Кауно Жалгирис от 20:00 часа в мач, който на практика изглежда като чиста формалност. „Модрите“ разгромиха своя съперник с категоричното 5:0 в първата среща и реваншът в Каунас ще бъде използван основно за ротации в състава.

Нидерландският НЕК Наймеген е домакин на гръцкия Олимпиакос от 20:30 часа в напълно непредвидим сблъсък, след като първият двубой в Пирея завърши без победител и без отбелязани голове – 0:0. Нидерландците имат леко предимство заради собствената си публика, но опитът на гърците в евротурнирите остава сериозен коз.

Сръбският Цървена звезда приема израелския Апоел (Беер Шева) от 21:00 часа на своя стадион „Райко Митич“, където ще се опитва да заличи пасива си от 0:1 от първия мач. Горещата атмосфера в Белград винаги е била сериозен фактор и „червено-белите“ ще разчитат на мощна подкрепа от трибуните, за да пречупят тактически подредения си съперник.

В 21:15 часа словенският Целье е домакин на Арарат-Aрмения в опит да обърне резултата след загубата с 1:2 в Ереван. Словенците демонстрираха зъби при гостуването си и сега, пред собствена публика, имат реални аргументи да търсят победата, която да ги прати в следващия кръг на надпреварата.

По същото време, от 21:15 часа, словашкият Слован Братислава приема шведския Мялби с комфортен аванс, след като спечели първия двубой като гост с 2:1. Словашкият шампион притежава много по-голям опит на международната сцена през последните години и трудно би допуснал изненада на родна земя.

Австрийският Щурм (Грац) се изправя срещу турския гранд Фенербахче от 21:30 часа, като домакините са притиснати до стената след тежка загуба с 0:2 в Истанбул в първия мач. Турският клуб пристига с комфортен аванс, но австрийците ще направят всичко възможно да се възползват от домакинския фактор за ранен натиск.

Програмата се затваря в 22:00 часа, когато френският Лион е домакин на Спарта (Прага) и ще трябва да заличава пасив от 1:2 след изненадващата загуба в Чехия. „Хлапетата“ са притиснати до стената на своя стадион и ще трябва да покажат коренно различно лице, за да избегнат шокиращо ранно отпадане от Шампионската лига.

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