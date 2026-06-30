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  3. Клоп изригна: Ако това е нередовен гол, Арсенал нямаше да е шампион

Клоп изригна: Ако това е нередовен гол, Арсенал нямаше да е шампион

  • 30 юни 2026 | 10:22
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Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп нажежи страстите на Острова, коментирайки отменения гол на Йонатан Та в продълженията на 1/16-финала от Мондиал 2026 между Германия и Парагвай. Впоследствие отборът на Юлиан Нагелсман отпадна след дузпи, като именно Клоп е фаворит да поеме "маншафта".

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Според 59-годишния специалист попадението на Та е било редовно, като той влезе в закачка с Арсенал. "Ако това е нередовен гол, тогава Арсенал нямаше да е шампион на Англия. Те са отбелязали 60% от головете си по този начин. Печелиш мача, когато топката е в мрежата. Така че, разбира се, това е брутално", каза Клопо пред германския канал MagentaTV.

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Снимки: Imago

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