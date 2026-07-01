Кроос и Балак са поредните, които засипаха с критики Бундестима след провала на Световното

Тони Кроос и Михаел Балак са поредните германски легенди, които критикуваха катастрофалното представяне на Бундестима и драматичното отпадане срещу Парагвай с дузпи още на 1/16-финалите на Мондиал 2026.

🇩🇪 Toni Kroos: "We currently don't have a single world-class player. We have players with world-class potential, but that doesn’t mean they are world-class. The world-class players are currently deciding all the World Cup matches - and they are leading the top goalscorers’ list.… pic.twitter.com/CgjpinKAc2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 1, 2026

“В момента нямаме нито един играч от световна класа. Имаме играчи с потенциал за световна класа, но това не означава, че са от световна класа. Играчите от световна класа в момента решават изхода на всички мачове от Световното първенство – и водят в класацията на най-добрите голмайстори. Ние нямаме нито един такъв там, трябва да сме честни по този въпрос.

Когато имахме успешни турнири, винаги имах усещането, че можем да преминем на по-висока предавка. Този отбор в момента вече не е способен на това. Просто си мислим, че сме по-добри от Парагвай – и че някак си ще спечелим”, каза Кроос в подкаста, който излъчва заедно с брат си Феликс.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Михаел Балак пък заяви: “Добродетелите ни, които винаги са отличавали Германия, донякъде са се изгубили. Този отбор не може да се справя с трудни ситуации. Започваме добре, имаме 10–20 добри минути, може би дори отбелязваме гол. Но още при първата ситуация, в която може би допуснем гол или допуснем грешка, всичко се срива – и тогава си задаваш въпроса: „Защо?“ – това се дължи предимно на играчите.

🇩🇪 Michael Ballack: "Our virtues, which have always distinguished Germany, have been somewhat lost. This team cannot deal with difficult situations. We start well, have 10-20 good minutes, maybe even score a goal. But with the first action where we perhaps concede a goal, or make… pic.twitter.com/ai5WEhcjTy — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 1, 2026

Треньорът е изключително важен в такава структура, но играчите също се справят с доста неща сами на терена – или по-скоро, те трябва да го правят. Тази лична отговорност просто трябва да е налице. Когато момчетата се погледнат в очите, тогава знаеш на кого можеш да разчиташ.“

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