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  3. Кимих: Провалът на Световното ме убива

Кимих: Провалът на Световното ме убива

  • 2 юли 2026 | 02:36
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Халфът на Байерн (Мюнхен) и капитан на германския национален отбор Йошуа Кимих изрази огромното си разочарование след отпадането на тима от Световно първенство.

Бундестимът беше елиминиран от Парагвай на 1/16-финалите след равенство 1:1 в редовното време и загуба с 3:4 при изпълнението на дузпи.

„В момента съм напълно съсипан и изобщо не ми се говори. Но да се изправяш пред такива ситуации е част от работата. Заедно планирахме да направим много успешно Световно първенство, да представим достойно Германия и да допринесем за позитивното развитие на страната ни. И се провалихме. Отново. Това ме убива“, написа Кимих.

„Колкото и да се гордея, че съм капитан на този отбор, и колкото и важно да беше за мен да поведа тима на този турнир, толкова голямо е и разочарованието от начина, по който се развиха нещата“, добави той.

Кимих: Заслужено отпадаме
Кимих: Заслужено отпадаме

„Никога не съм се предавал. Но определено ще ми трябват повече от няколко дни, за да се съвзема и отново да стъпя на крака“, призна халфът.

„Благодаря на всички, които вярваха в нас и ни подкрепяха. Искахме да ви се отплатим, както и на самите себе си, с много повече“, завърши Кимих.

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Снимки: Gettyimages

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