Сасуоло се подсили с аржентинец от Болоня

Бенхамин Домингес официално премина от Болоня в Сасуоло под наем с опция за закупуване на стойност 10 млн. евро в края на сезона. Междувременно „неровердите“ са близо и до привличането на Рафаел Обрадор от Бенфика.

Към Домингес, който следващия месец ще навърши 23 години, е имало интерес също от Бока Хуниорс и Васко да Гама.

Болоня привлече универсалното крило от Химнасия (Ла Плата) през лятото на 2024 г. срещу 5,2 млн. евро, като в сделката беше включен и 15-процентов дял от бъдеща продажба.

За Болоня Домингес записа 48 официални мача, в които отбеляза 4 гола и направи 6 асистенции.

В същото време множество източници, включително „Скай Спорт Италия“ и Фабрицио Романо, потвърждават, че Сасуоло е напът да договори още един наем с опция за закупуване. Става въпрос за защитника Обрадор от Бенфика, като клаузата за откупуване е на стойност 7 млн. евро.

Той вече познава Серия "А", след като прекара последните шест месеца под наем в Торино.

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