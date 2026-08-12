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Руджери прие офертата на Астън Вила

  • 12 авг 2026 | 03:11
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Руджери прие офертата на Астън Вила

Италианският национал Матео Руджери постигна споразумение за личните си условия с Астън Вила и е готов да отлети за медицински прегледи. Трансферът му от Атлетико Мадрид е на обща стойност 25 млн. евро плюс 1,5 млн. под формата на бонуси.

24-годишният футболист е юноша на Аталанта и премина в Атлетико Мадрид миналото лято срещу 17 млн. евро, с потенциални 3 млн. евро допълнителни бонуси, свързани с представянето му. Само 12 месеца по-късно стойността му се е повишила сериозно.

Астън Вила договори италианец от Атлетико
Астън Вила договори италианец от Атлетико

Двата клуба си стиснаха ръцете преди няколко дни, но едва снощи Руджери се съгласи с личните си условия и даде зелена светлина за трансфера.

Фабрицио Романо потвърждава, че играчът вече може да отлети за Бирмингам, където през следващите няколко дни ще премине медицински тестове и ще подпише своя договор.

Руджери записа 47 официални мача с фланелката на Атлетико, в които допринесе със седем асистенции за своите съотборници.

Въпреки че е получавал повиквателни за националния отбор на Италия, той все още не е направил своя официален дебют за мъжкия тим.

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Снимки: Gettyimages

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