Руджери прие офертата на Астън Вила

Италианският национал Матео Руджери постигна споразумение за личните си условия с Астън Вила и е готов да отлети за медицински прегледи. Трансферът му от Атлетико Мадрид е на обща стойност 25 млн. евро плюс 1,5 млн. под формата на бонуси.
24-годишният футболист е юноша на Аталанта и премина в Атлетико Мадрид миналото лято срещу 17 млн. евро, с потенциални 3 млн. евро допълнителни бонуси, свързани с представянето му. Само 12 месеца по-късно стойността му се е повишила сериозно.
Астън Вила договори италианец от Атлетико
Двата клуба си стиснаха ръцете преди няколко дни, но едва снощи Руджери се съгласи с личните си условия и даде зелена светлина за трансфера.
Фабрицио Романо потвърждава, че играчът вече може да отлети за Бирмингам, където през следващите няколко дни ще премине медицински тестове и ще подпише своя договор.
Руджери записа 47 официални мача с фланелката на Атлетико, в които допринесе със седем асистенции за своите съотборници.
Въпреки че е получавал повиквателни за националния отбор на Италия, той все още не е направил своя официален дебют за мъжкия тим.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages