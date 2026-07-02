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Швайнщайгер и Кан в един глас: Германия загуби идентичността си

  • 2 юли 2026 | 01:22
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Бившите германски национали Бастиан Швайнщайгер и Оливер Кан заявиха, че фокусът след фиаското на Германия на Световното първенство трябва да бъде върху качествата и отговорността на играчите, а не върху треньора Юлиан Нагелсман.

Коментаторът на ARD Швайнщайгер, който помогна на Бундестима да спечели титлата през 2014-а, каза, че нещо се е объркало през годините по отношение на качествата играчите да се борят докрай, с които германските отбори бяха известни преди.

„Отказваме се или пренебрегваме собствените си силни страни - вероятно някои хора не искат да чуят това, нашите силни страни, заради които бяхме уважавани в чужбина“, каза 41-годишният Швайнщайгер.

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„Това, което загубихме, е идентичност, борба. Другите отбори го притежават. Всичките ми бивши съперници ми казват: „Загубихте ДНК-то си и дори вече не можете да играете футбол толкова добре. Затова отпаднахте“, добави той.

Пораженията от Еквадор и Парагвай в Северна Америка потопиха Германия до ново дъно след отпадането в груповата фаза през 2018 и 2022 година.

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Кан, чийто отбор загуби от Бразилия на финала през 2002-а, се изказа по подобен начин. Според него дебатът за треньора пропуска същината на проблема.

„Трима старши треньори се провалиха в един и същи момент: Йоахим Льов, Ханзи Флик и Юлиан Нагелсман. Три различни идеи за игра. Три различни стила на лидерство. Същият резултат - в груповата фаза на Световните първенства през 2018 и 2022 година, сега на осминафиналите срещу Парагвай. Ако трима треньори с различни подходи винаги се провалят в един и същи момент, причината е по-дълбока“, написа Кан в социалните мрежи.

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