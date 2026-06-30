Шиърър се ядоса: Вратарят на Парагвай излъга съдията и VAR

Бившият капитан на Англия Алън Шиърър даде становище, че попадението на Германия в продълженията срещу Парагвай на 1/16-финалите на Мондиал 2026 е било редовно. Легендарният голмайстор на Нюкасъл и Блекбърн изрази учудването си от решението на съдията да отмени гола на Йонатан Та, с който германците повеждаха с 2:1. Впоследствие футболистите на Юлиан Нагелсман загубиха след дузпи и отпаднаха от турнира.

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"Е, Антон побутна леко вратаря на Парагвай, но това достатъчно ли е, за да бъде отменен голът. ВАР смята така. Не и аз. Изобщо не съм съгласен с това решение. Вратарят знае, че е имало лек контакт и пада твърде лесно. Да, има контакт, но това е контактен спорт и в наказателното поле има около 13-14 души", заяви голмайсторът на Евро'96, който е коментатор на BBC.

"Вратарят знае, че е имало докосване и го използва. Не, не съм съгласен с това. Решението да се отмени този гол е жалко. Да, има леко докосване, но то не е достатъчно да накара вратар, висок 195 сантиметра, да падне по този начин. Той излъга съдията и ВАР. Наистина съм изненадан", добави Шиърър.

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Снимки: Imago