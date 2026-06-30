Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Клинсман: Съкрушително и срамно! Лудост е, че Германия беше неподготвена за дузпи

Клинсман: Съкрушително и срамно! Лудост е, че Германия беше неподготвена за дузпи

  • 30 юни 2026 | 16:57
  • 1103
  • 0

Германската легенда Юрген Клинсман отправи остри нападки към отбора на Юлиан Нагелсман. След горчивото отпадане от Мондиал 2026 срещу Парагвай с дузпи, бившият селекционер на Бундестима не спести критиките си. Бившият голмайстор на Щутгарт, Интер, Байерн (Мюнхен), Тотнъм и Монако използва силни думи и определи провала като "съкрушителен и срамен".

Клоп изригна: Ако това е нередовен гол, Арсенал нямаше да е шампион
Клоп изригна: Ако това е нередовен гол, Арсенал нямаше да е шампион

"Това е много тъжен ден за всички в Германия. Начинът, по който отпаднахме, е огромно разочарование. Отборът не беше подготвен да поеме контрола в рамките на 120-те минути. Липсваше им енергия, не бяха достатъчно решителни и агресивни, за да приемат битката срещу един много силен отбор на Парагвай. Накрая дори изглеждаше така, сякаш отборът изобщо не е бил подготвен за това. За нас, германците, това е лудост, защото по принцип обичаме дузпите. Начинът, по който отпаднахме днес, е съкрушителен и срамен", заяви Клинси пред ESPN.

"Отговорността е на всички – от треньорския щаб, през федерацията, до всеки един играч, който беше повикан в този състав от 26 души. Всеки е допринесъл за тази катастрофа. Отборът определено е загуби лицето си. А какво следва? Всичко, от горе до долу, трябва да бъде поставено под въпрос и обсъдено. Разбира се, ще има последствия, каквито и да са те. Това отпадане хвърля Германия в дълбока дупка", добави световният и европейски шампион с "маншафта".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

  • 30 юни 2026 | 11:27
  • 881
  • 0
Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

  • 30 юни 2026 | 11:08
  • 1580
  • 1
Кристиан Ромеро поднови тренировки

Кристиан Ромеро поднови тренировки

  • 30 юни 2026 | 11:04
  • 421
  • 0
Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

  • 30 юни 2026 | 10:56
  • 1781
  • 4
Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

  • 30 юни 2026 | 10:34
  • 807
  • 2
Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

  • 30 юни 2026 | 10:30
  • 3203
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 18662
  • 87
Халф обяви трансфера си в Левски

Халф обяви трансфера си в Левски

  • 30 юни 2026 | 13:56
  • 14833
  • 3
Барселона в напреднали преговори с новия гард на България

Барселона в напреднали преговори с новия гард на България

  • 30 юни 2026 | 16:03
  • 3993
  • 2
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 15581
  • 20
Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

  • 30 юни 2026 | 13:55
  • 12410
  • 18
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 14232
  • 20