Клинсман: Съкрушително и срамно! Лудост е, че Германия беше неподготвена за дузпи

Германската легенда Юрген Клинсман отправи остри нападки към отбора на Юлиан Нагелсман. След горчивото отпадане от Мондиал 2026 срещу Парагвай с дузпи, бившият селекционер на Бундестима не спести критиките си. Бившият голмайстор на Щутгарт, Интер, Байерн (Мюнхен), Тотнъм и Монако използва силни думи и определи провала като "съкрушителен и срамен".

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"Това е много тъжен ден за всички в Германия. Начинът, по който отпаднахме, е огромно разочарование. Отборът не беше подготвен да поеме контрола в рамките на 120-те минути. Липсваше им енергия, не бяха достатъчно решителни и агресивни, за да приемат битката срещу един много силен отбор на Парагвай. Накрая дори изглеждаше така, сякаш отборът изобщо не е бил подготвен за това. За нас, германците, това е лудост, защото по принцип обичаме дузпите. Начинът, по който отпаднахме днес, е съкрушителен и срамен", заяви Клинси пред ESPN.

"Отговорността е на всички – от треньорския щаб, през федерацията, до всеки един играч, който беше повикан в този състав от 26 души. Всеки е допринесъл за тази катастрофа. Отборът определено е загуби лицето си. А какво следва? Всичко, от горе до долу, трябва да бъде поставено под въпрос и обсъдено. Разбира се, ще има последствия, каквито и да са те. Това отпадане хвърля Германия в дълбока дупка", добави световният и европейски шампион с "маншафта".

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Снимки: Imago