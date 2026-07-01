Шокиращо: Куп германски национали се уплашили да изпълняват дузпи при драмата с Парагвай

Германският “Билд” разкрива шокираща подробност, свързана с драматичното отпадане на Бундестима от Парагвай с дузпи в 1/16-финалния мач от Мондиал 2026.

В Германия се заканиха да вземат мерки след поредния провал

Според изданието, част от играчите на Юлиан Нагелсман са се уплашили да поемат отговорност при решителните дузпи с южноамериканците. По-конкретно става въпрос за шестото изпълнение, след като Мануел Нойер спаси петия изстрел на "гуараните" и остави Германия в мача, като двата отбора завършиха наравно и след първите пет изпълнения.

At 3-3 in the penalty shootout after Manuel Neuer's save, there were difficulties to find a sixth taker. Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown and Malick Thiaw hesitated and dodged the challenge due to the immense pressure. Jonathan Tah, who had never taken a penalty in… pic.twitter.com/9WiYFafwQk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 30, 2026

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В решителния момент капитанът Йошуа Кимих е разговарял с някои от съотборниците си, сред които Леон Горетцка, Валдемар Антон, Натаниъл Браун и Малик Тиау, но никой от тях не е пожелал да изпълни от бялата точка - очевидно поради голямото напрежение и отговорност. Всички те, с изключение на Браун, се появиха от пейката. Сред тях с най-голям стаж в националния отбор е Горетцка, който през това лято напусна Байерн (Мюнхен).

Така се е наложило дузпа да изпълни бранителят Йонатан Та, който никога преди това не го е правил в официален двубой. Бранителят на Байерн прати топката в трибуните, с което и до голяма степен предреши изхода на двубоя и провала за Германия.

Странното в случая е, че очевидно не е имало предварителен план в германския отбор кой ще бъде изпълнителят при подобно развитие на наказателните удари. Крахът на Мондиал 2026 почти сигурно ще коства поста на селекционера Нагелсман.

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