Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

Най-добрият български лекоатлет Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на Европейското първенство в Бирмингам с 8.26 метра. Той беше постигнат в последния шести опит и беше изключително драматичен, защото само секунди по-рано българинът беше временно изпреварен за топ 3. Саръбоюков обаче се стегна и записа най-доброто си изпълнение именно в последния момент и под напрежение, след като през цялото състезание се бореше със силния насрещен вятър.

Божидар Саръбоюков със специална подкрепа в Бирмингам

Това е 41-вият медал за България от европейски първенства по лека атлетика и трети личен за Божидар след златото от 2025-а и бронза от Световното през тази година в Торун.

Саръбоюков остана на 3 сантиметра от среброто, притежание на швейцареца Симон Ехамер, който преодоля 8.29 метра. За четвърти пореден път европейски шампион стана гъркът Милтиадис Тентоглу с 8.44 метра от четвърти опит. Тентоглу водеше от първи опит, но беше изпреварен във втория от Ехамер, само че с четвъртия си скок си върна убедително водачеството.

Първото изпълнение на Божидар беше 8.10 метра, като силният насрещен вятър (1.1 м/с) със сигурност не му помогна, а и той самият не беше оптимално разпределил крачките и атакува летвата с пета. Преди него Милтиадис Тентоглу скочи доста по-убедително с 8.27 метра. След първите опити това бяха най-добрите резултати.

1.7 м/с беше насрещният вятър за втория опит на Саръбоюков и той се справи очаквано по-зле от първото си изпълнение - 7.84 метра. Швейцарецът Симон Ехамер се възползва от по-сериозната си мускулатура и направи впечатляващо скачане за 8.29 метра при 2.7 м/с насрещен вятър, с което окупира първото място. Това прати Божидар на трета позиция след два опита, като Тентоглу беше скочил 8.19 метра при второто си отиграване.

Божидар поспря точно преди летвата и "седна" с десния си крак, за да осъществи приземяване на 8.03 метра в третия си опит. Той съответно не можа да подобри предишното си постижение, отново заради вятъра. Тентоглу преди него повтори 8.27 метра и позициите им не се промениха. Лидерът Ехамер съвсем се провали в третото си изпълнение за едва 6.15 метра. Четвъртият Франческо Индзоли беше записал най-добро постижение 8.04 и съответно изоставаше с 6 сантиметра от Божидар за бронза досега.

Саръбоюков пред Sportal.bg: Беше хубава квалификация, но утре е голямото състезание

Опит номер 4 на Божидар наглед беше най-добрият, но всъщност се оказа 8.09 метра с насрещен вятър 1.1 м/с. Тентоглу избухна с 8.44 метра и окупира върха с огромна преднина спрямо конкуренцията, докато българинът по-скоро трябваше да се фокусира върху подгласническите позиции. Швейцарецът Ехамер записа 8.22 метра в четвъртия си скок и остана на второ място засега.

Петият опит на Саръбоюков с 1.6 м/с насрещен вятър беше 8.05 метра, като той сякаш не разви оптимална скорост в засилката и отново не се справи с предизвикателството на атмосферните условия, за да надмине постижението си от самото начало на състезанието. Оставаше му да се надява (напълно основано), че няма кой да го задмине, но и да се мотивира максимално за последния опит. За съжаление, Жерсон Балде го задмина с 8.18 метра и му отне бронзовия медал за момента.

Само 2-3 минутки по-късно Божидар си върна третото място с 8.26 метра при пореден потресаващ насрещен вятър от 1.7 м/с. Балде веднага го поздрави, а българинът най-после си отдъхна и се усмихна по време на състезанието. Това беше окончателно краен резултат от надпреварата и Саръбоюков можеше да приема поздравления за постижението си.

Българският отбор за Европейското в Бирмингам: Божидар Саръбоюков

Световният шампион зала от тази зима Гершон Балде (Португалия) е с 11-ти стартов номер. Междувременно италианската звезда Матия Фурлани отпадна в квалификациите заради сериозна контузия, която го измъчва.

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