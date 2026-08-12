Менян създава проблеми на Милан, Ал-Насър дебне

Вратарят Майк Менян отложи завръщането си от почивка за началото на предсезонната подготовка на Милан, като в същото време се появиха информации за подновен интерес към него от страна на Ал-Насър.

Стражът беше готов да напусне още миналото лято, когато получи сериозна оферта от Челси, но тогава „росонерите“ не бяха склонни да го пуснат.

📰 Marco Guidi - Gazzetta: Al Nassr are interested in signing Mike Maignan from AC Milan. pic.twitter.com/STzDZtMDIg — Milan Posts (@MilanPosts) August 11, 2026

Менян беше убеден да остане от треньора Макс Алегри, директора Игли Таре и треньора на вратарите Клаудио Филипи. И тримата обаче бяха уволнени през май, след като отборът не успя да се класира за Шампионската лига.

Сега вратарят има договор до юни 2031 г., но въпреки това е разочарован от посоката, в която клубът се развива.

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Снимки: Gettyimages