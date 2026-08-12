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  3. Менян създава проблеми на Милан, Ал-Насър дебне

Менян създава проблеми на Милан, Ал-Насър дебне

  • 12 авг 2026 | 04:37
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Менян създава проблеми на Милан, Ал-Насър дебне

Вратарят Майк Менян отложи завръщането си от почивка за началото на предсезонната подготовка на Милан, като в същото време се появиха информации за подновен интерес към него от страна на Ал-Насър.

Стражът беше готов да напусне още миналото лято, когато получи сериозна оферта от Челси, но тогава „росонерите“ не бяха склонни да го пуснат.

Менян беше убеден да остане от треньора Макс Алегри, директора Игли Таре и треньора на вратарите Клаудио Филипи. И тримата обаче бяха уволнени през май, след като отборът не успя да се класира за Шампионската лига.

Сега вратарят има договор до юни 2031 г., но въпреки това е разочарован от посоката, в която клубът се развива.

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Снимки: Gettyimages

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