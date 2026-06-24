Националите на Аржентина изненадаха приятно Меси за рождения му ден

Играчите на националния отбор на Аржентина направиха специална изненада за нападателя и капитана Лионел Меси за рождения му ден. Световната мегазвезда на футбола днес навърши 39 години.

Неостаряващият магьосник Меси навърши 39 години

Меси публикува снимка със съотборниците си и празнична торта на страницата си в социалните мрежи с текст: „Започнахме с приятна изненада. Благодаря ви!“

Argentina teammates celebrate Leo Messi’s birthday, turning 39 today. 😁🎂 pic.twitter.com/I6JfLxlCJZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

На настоящото Световно първенство през 2026 г. Меси стана водещият реализатор на турнира за всички времена. В момента той има 18 гола, с два повече от бившия нападател на Германия Мирослав Клозе и нападателя на Франция Килиан Мбапе, които имат по 16.

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Снимки: Gettyimages