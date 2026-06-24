Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Националите на Аржентина изненадаха приятно Меси за рождения му ден

Националите на Аржентина изненадаха приятно Меси за рождения му ден

  • 24 юни 2026 | 20:21
  • 498
  • 1

Играчите на националния отбор на Аржентина направиха специална изненада за нападателя и капитана Лионел Меси за рождения му ден. Световната мегазвезда на футбола днес навърши 39 години.

Неостаряващият магьосник Меси навърши 39 години
Неостаряващият магьосник Меси навърши 39 години

Меси публикува снимка със съотборниците си и празнична торта на страницата си в социалните мрежи с текст: „Започнахме с приятна изненада. Благодаря ви!“

На настоящото Световно първенство през 2026 г. Меси стана водещият реализатор на турнира за всички времена. В момента той има 18 гола, с два повече от бившия нападател на Германия Мирослав Клозе и нападателя на Франция Килиан Мбапе, които имат по 16.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия ще брани първото си място срещу Шотландия

Бразилия ще брани първото си място срещу Шотландия

  • 24 юни 2026 | 17:05
  • 3001
  • 1
Вратарят на Сенегал пропуска последния мач на тима от груповата фаза

Вратарят на Сенегал пропуска последния мач на тима от груповата фаза

  • 24 юни 2026 | 16:59
  • 467
  • 0
Ювентус мисли все по-усилено за привличането на Горетцка

Ювентус мисли все по-усилено за привличането на Горетцка

  • 24 юни 2026 | 16:41
  • 678
  • 0
Новак иска да вземе страж от Манчестър Юнайтед, на "Олд Трафорд" искат да се разделят с още двама вратари

Новак иска да вземе страж от Манчестър Юнайтед, на "Олд Трафорд" искат да се разделят с още двама вратари

  • 24 юни 2026 | 16:18
  • 1744
  • 0
Нико Петров: Не Роналдо пречи на Португалия, а по-скоро Кейн на Англия

Нико Петров: Не Роналдо пречи на Португалия, а по-скоро Кейн на Англия

  • 24 юни 2026 | 16:00
  • 5521
  • 13
Китайски фенове от години викат за Япония

Китайски фенове от години викат за Япония

  • 24 юни 2026 | 15:38
  • 495
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:4 Полися, меле и няколко пропуска на украинците

ЦСКА 0:4 Полися, меле и няколко пропуска на украинците

  • 24 юни 2026 | 20:19
  • 24406
  • 180
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 16:01
  • 101680
  • 170
Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач

Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач

  • 24 юни 2026 | 20:15
  • 14722
  • 18
Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

  • 24 юни 2026 | 17:14
  • 54663
  • 69
Официално: Георги Миланов е футболист на Ботев (Пловдив)

Официално: Георги Миланов е футболист на Ботев (Пловдив)

  • 24 юни 2026 | 19:17
  • 5211
  • 13
Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

  • 24 юни 2026 | 17:19
  • 18960
  • 56