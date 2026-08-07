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Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
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Нула евро. Точно толкова ще струва Феран Торес на гражданите на автономна област Валенсия. Това обяви президентът Хуан Франсиско Перес Йорка по време на официалния прием, който институциите организираха за героя от Световното първенство. Футболистът от Фойос ще бъде лице и посланик на областта по време на големи събития, като ще го прави напълно безкористно.

Феран, който винаги е показвал своята привързаност към родния край, ще помогне за популяризирането на предимствата на Валенсия през следващите години. Предвид рязко нарасналата му медийна популярност, жестът на играча да приеме предложението на местния съвет, и то без никакво заплащане, заслужава специално признание.

Футболистът на Барселона пристигна в Палау де ла Женералитат след петдневно промоционално турне в Съединените щати, където се превърна в телевизионна звезда и привлече всички погледи, демонстрирайки огромна популярност в Америка. Нападателят беше посрещнат от президента в двореца, след което беше подписано споразумението за сътрудничество и се проведе частна среща в една от емблематичните зали.

Феран ни постави условие, че не иска да получава никакво възнаграждение. Това беше ангажимент към неговата родина. Той винаги ни е показвал, че е един от нас, валенсианците. Неговите ценности го правят велик посланик на нашата земя по целия свят“, заяви Перес Йорка.

Тази вечер Торес ще се наслади на един от най-специалните моменти, откакто отбеляза онзи гол с левия крак на стадион „Метлайф“, който донесе втората световна титла на Испания. Нападателят ще получи обичта на своя роден град Фойос, малко населено място на няколко километра от Валенсия. Очакват се хиляди фенове от всички краища на провинцията да присъстват на събитие, изпълнено с топли чувства от неговите съграждани.

След края на ваканцията, промоционалното турне и честванията, на Феран скоро му предстои да се завърне към тренировките с Барса, както и останалите световни шампиони от каталунския клуб.

Договорът на нападателя изтича в края на сезона и пред него има няколко възможни сценария. Те варират от подновяване на контракта до напускане (интересът от страна на ПСЖ остава), както и възможността да остане и да изпълни последната година от договора си, което ще му позволи да преговаря свободно с всеки друг клуб след по-малко от пет месеца.

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