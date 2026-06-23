Световната история на Меси в кадри

В последните дни светът не спира да се прехласва по таланта на аржентинската футболна легенда Лионел Меси, който утре ще навърши 39 години. Петте му гола от началото на световното първенство и подобряването на головите рекорди станаха повод световните информационни агенции да разпространят кадри от негови тренировки на планетарните шампионати, в които Меси е участвал и е отбелязвал голове.

Така SNTV се връща точно преди 20 години, когато аржентинците бяха настанени в замъка Турн край Херолдбах. Това е в Германия и се намира, а кадрите датират от 5 юни 2006 година. На шампионата във федералната република гаучосите отпаднаха от домакина Германия на четвъртфинал.

Ред е на тренировка във Веспасиано, Бразилия на 17 юни 2014 година. На този шампионат Аржентина достигна до финала, където загуби с 0:1 от Германия.

SNTV разполага и с кадри от тренировъчна база Броници, Московска област, Русия, като датата е 29 юни 2018 година. Аржентина отпадна на осминафиналите след свиреп сблъсък с бъдещия първенец на планетата Франция.

Пренасяме се и в университета на Доха в Катар на 6 декември 2022 година за една от тренировките на Аржентина на шампионското им първенство. Следват паметни моменти от столицата Буенос Айрес на 20 декември 2022 година, когато Меси слезе от самолета със световната купа.

Стигаме и до тренировъчния център на Спортинг Канзас Сити, в Мисури, където Меси тренира с колегите си за поредния мач от настоящия Мондиал. Кадрите на SNTV са рекордьора Лионел Меси от всяко Световно първенство, на което е отбелязвал голове.

Ето и пълната статистика: 2006 (Германия) - мач със Сърбия и Черна гора – 1 гол

2010 (Южна Африка) без голове

2014 (Бразилия) - мач с Босна и Херцеговина – 1 гол, мач с Иран – 1 гол, мач с Нигерия – 2 гола

2018 (Русия) - мач с Нигерия – 1 гол

2022 (Катар) - мач със Саудитска Арабия – 1 гол, мач със Мексико – 1 гол, мач с Австралия – 1 гол, мач с Нидерландия – 1 гол, мач с Хърватия – 1 гол, мач с Франция – 2 гола

2026 (САЩ, Мексико, Канада) - мач с Алжир – 3 гола, мач с Австрия – 2 гола

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