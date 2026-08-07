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Левски излиза за нова победа в efbet Лига, но Локо (Пловдив) ще се опита да развали плановете на "сините"

  • 7 авг 2026 | 08:00
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Левски излиза за нова победа в efbet Лига, но Локо (Пловдив) ще се опита да развали плановете на "сините"
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Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)

 Отборите на Левски и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 21:15 часа с първия съдийски сигнал на Геро Писков.  

 Към този момент "сините" заемат първото място в шампионата с актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо Лудогорец. "Смърфовете" са под №8 с три пункта.  

Футболистите на Хулио Веласкес влизат в сблъсъка в отлично настроение, след като през седмицата надиграха и победиха с 1:0 Кайрат в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

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От друга страна, Локомотив показва много колеблива игра в шампионата, записвайки две загуби, които дойдоха в първия кръг от Лудогорец и през миналата седмица срещу Спартак (Варна). Интересен факт, е че за тези мачове "черно-белите" имат само два отбелязани гола.

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Мачът за Левски ще пропуснат Акрам Бурас и Мустафа Сангаре. До последно под въпрос ще бъде Майкон. По всяка вероятност испанският специалист ще направи няколко рокади, за да може да съхрани част от най-добрите си футболисти за ключовия реванш с Кайрат от Шампионската лига.

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ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Геро Писков
Начало: 21:15 часа

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