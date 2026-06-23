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  3. Енцо Фернандес: Една книга няма да стигне, за да разкажа всичко, което научих от Меси

Енцо Фернандес: Една книга няма да стигне, за да разкажа всичко, което научих от Меси

  • 23 юни 2026 | 06:10
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Халфът на Челси и националния отбор на Аржентина Енцо Фернандес разкри какво би написал на Лионел Меси днес, години след прочутото си писмо до капитана на „гаучосите“.

„Спомням си отлично онова писмо. Тогава беше много труден период за всички аржентинци. Днес бих му написал още по-трогателни думи, защото през това време успях да преживея много неща редом до него и да споделя важни моменти. Той е не само велик футболист, но и прекрасен човек“, заяви Фернандес.

„Една книга не би ми стигнала, за да разкажа за всичко, което научих, докато бях до него“, добави той.

Снощи Меси отбеляза и двата гола за победата на "гаучосите" над Австрия с 2:0, която осигури на тима класиране за директните елиминации на Световно първенство.

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Снимки: Gettyimages

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