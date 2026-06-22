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  3. От ФИФА за Меси: Историята е написана

От ФИФА за Меси: Историята е написана

  • 22 юни 2026 | 22:29
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Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) реагира на рекордното постижение на Лионел Меси. В среща от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство между Аржентина и Австрия (2:0) 38-годишният футболист отбеляза два пъти и вече има 18 попадения на Мондиали. Това е най-добрият резултат в историята на турнира.

„Историята е написана. Лионел Меси е най-резултатният в историята на Световните първенства“, съобщи пресслужбата на ФИФА в социалните мрежи.

Край! Меси подобри рекорда на Клозе и вече е с най-много голове в историята на световните финали
Край! Меси подобри рекорда на Клозе и вече е с най-много голове в историята на световните финали

Преди това германецът Мирослав Клозе държеше рекорда за голмайстор на световни финали с 16 гола. Бразилецът Роналдо е трети с 15, следван от французина Килиан Мбапе и германеца Герд Мюлер (и двамата с по 14).

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Снимки: Imago

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