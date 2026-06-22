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Меси пак е титуляр (съставите на Аржентина и Австрия)

  • 22 юни 2026 | 18:13
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Меси пак е титуляр (съставите на Аржентина и Австрия)

Световният шампион Аржентина излиза срещу Австрия във втория си двубой от Мондиала. Мачът е от 20:00 часа българско време на стадиона в Далас и е от група “J”, в която са още Йордания и Алжир.

Както се очакваше, и южноамериканците, и европейците стартираха с победи, като сега влизат битка за първото място в групата. Първият и вторият от тази група ще играят на 1/16-финалите срещу съперници от групата на Испания.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Титулярите на Аржентина са същите от първия двубой с едно изключение - на десния бек започва Науел Молина вместо Гонсало Монтиел. Забилият хеттрик Лионел Меси е в предни позиции в компанията на Лаутаро Мартинес.

И този път Марко Арнаутович не излиза от първата минута за Австрия. Вместо това на върха на нападението ще бъде Михаел Грегорич.

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